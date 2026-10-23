Gracie Bon acapara miradas en la alfombra azul de los Billboard 2026

Para Bon, conocida por su trabajo como modelo e influencer, la aparición representó otra oportunidad de mostrarse en un escenario internacional y conectar con su comunidad digital.

La influencer y modelo panameña Gracie Bon asistió este jueves 22 de octubre a los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami, Florida. Su aparición en la alfombra azul llamó la atención por un vestido plateado ceñido al cuerpo, con transparencias en el torso, que resaltó su silueta y la convirtió en una de las figuras comentadas de la antesala de la ceremonia.

Su paso por los Billboard volvió a ponerla en conversación pública, ahora por su vestuario y su presencia en una de las principales citas de la música latina.

La ceremonia se realizó en el James L. Knight Center de Miami y reunió a figuras de la industria. La alfombra azul se transmitió antes de la gala, disponible por Telemundo y Peacock. Para Bon, conocida por su trabajo como modelo e influencer, la aparición representó otra oportunidad de mostrarse en un escenario internacional y conectar con su comunidad digital.

"Un diamante XL caminando en los billboards💎 gracias @telemundo por invitarme. nunca dejes que tu talla te haga sentir que no perteneces en ciertos lugares", destacó en su cuenta de Instagram.

También compartió que el vestido es una creación del diseñador Ender Vargas.

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