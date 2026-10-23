Judi Dench revela que ya no puede actuar ni leer por el avance de su enfermedad ocular

La actriz continúa adaptándose a su situación con apoyo de personas cercanas, mientras la pérdida progresiva de visión condiciona su relación con la profesión y con la vida diaria. Cambió también su autonomía diaria.

La actriz británica Judi Dench, de 91 años, compartió una nueva actualización sobre el deterioro de su visión y reconoció que la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) limita cada vez más su vida cotidiana y su carrera. En una entrevista con el programa Today de la BBC, explicó que ya no puede continuar con actividades que marcaron más de siete décadas de trayectoria artística.

“No puedo estar en el escenario. No puedo hacer más obras de teatro. No puedo hacer más cine. Ya no puedo leer”, afirmó la ganadora del Óscar, al describir el alcance de la pérdida visual. Dench recibió el diagnóstico de degeneración macular en 2012 y desde entonces ha hablado públicamente de cómo la enfermedad transforma su manera de trabajar y desenvolverse de forma independiente.

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La DMAE afecta la mácula, una parte de la retina necesaria para la visión central. Puede dificultar la lectura, el reconocimiento de rostros y la percepción de detalles. En el caso de Dench, la progresión también repercute en sus encuentros sociales: contó que en ocasiones se acerca a personas a las que cree conocer, e incluso intenta abrazarlas, antes de darse cuenta de que las ha confundido con alguien más.

Cuando le preguntaron sobre el envejecimiento, la actriz respondió: “No hay mucho que decir al respecto. No pienso en ello”. Aunque reconoció que el paso del tiempo le resulta desagradable, dejó claro que las limitaciones visuales representan una dificultad distinta. También ha contado que ya no puede distinguir el color azul como antes y que, para recordar los paisajes, se apoya en las imágenes que conserva en la memoria.

Durante la conversación, Brendan O’Hea, amigo de Dench y colaborador en sus memorias, destacó su capacidad para adaptarse. “No estás dejando que esto te derrote. Sé que te deprime, pero no permites que te venza”, le dijo. La actriz respondió sobre la manera en que afronta los cambios: “Tienes que adaptarte a todo eso, hacer concesiones y continuar, sin pensar demasiado en ello”.

Sus declaraciones contrastan con las que ofreció a principios de octubre a The Times, cuando rechazó la idea de retirarse y expresó su deseo de seguir vinculada a la actuación. “Quiero ser como Newton Blick, que murió en su camerino después de una función”, afirmó entonces. También dijo: “Quiero ser una de esas mujeres que se tiran de un avión cuando cumplen cien años”.

En esa entrevista previa, Dench explicó que aprender sus textos se volvió cada vez más difícil, incluso con letras ampliadas. Sus amigos la ayudan a memorizar los diálogos mediante lecturas repetidas, y ella necesita tiempo suficiente para prepararse. Esa estrategia le permitió seguir participando en proyectos, aunque ahora reconoce que su visión le impide actuar en teatro o cine y leer por sí misma.

La actriz es conocida por interpretar a M en varias películas de James Bond y por sus papeles en Shakespeare in Love, película que le dio el Óscar, Philomena y Belfast. Su carrera incluye trabajos en teatro, cine y televisión, y más de siete décadas de actividad artística.

Dench no anunció un retiro formal en la entrevista con la BBC, pero describió límites que afectan su posibilidad de trabajar. Sus palabras muestran la distancia entre su deseo de permanecer en los escenarios y las dificultades que impone la enfermedad.