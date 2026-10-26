Jennifer López comparte una foto llena de ternura con Oskar y habla del cambio que vive como madre

Jennifer López compartió un nuevo momento familiar que refleja cómo está viviendo la partida de sus hijos hacia la universidad. La cantante publicó una fotografía junto a Oskar Muñiz, de 18 años, en la que aparece abrazando cariñosamente a su hija. La imagen, difundida el 23 de octubre en sus historias de Instagram, llamó la atención por la cercanía entre ambas y por mostrar una faceta más íntima de la artista, acostumbrada a compartir con sus seguidores algunos instantes de su vida personal.

En la fotografía, López acerca su rostro a los rizos oscuros de Oskar mientras mantiene una mano sobre el hombro de la joven. Para la ocasión, la intérprete de On the Floor lució su larga cabellera castaña con reflejos caramelo, un suéter negro de cuello alto, maquillaje de ojos ahumados en tonos metálicos y varios anillos de diamantes. La publicación también incluyó una imagen de cuando su hija era pequeña, en la que aparece con pequeñas estrellas plateadas decorando su rostro.

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El recuerdo de la infancia contrastó con la fotografía actual y puso en evidencia el paso del tiempo en la vida de la familia. López, quien comparte a sus mellizos con el cantante Marc Anthony, ha hablado recientemente de las emociones que le despierta esta nueva etapa, ahora que ambos jóvenes terminaron la secundaria y comenzaron a prepararse para sus estudios universitarios.

La publicación no se limitó a las fotografías familiares. La artista añadió otras imágenes, entre ellas una media luna, una taza de capuchino servida en una vajilla dorada y una selfie en solitario. En esta última aparece con una blusa color nude y maquillaje en tonos durazno. Sin embargo, el abrazo con Oskar y la imagen de su infancia concentraron la atención por el mensaje afectivo que transmiten.

Durante el verano, Jennifer López pasó vacaciones en Italia con sus hijos, antes de que comenzaran esta nueva etapa académica. La separación cotidiana representa un cambio importante para la cantante, quien ha reconocido que verlos avanzar hacia una vida más independiente también despierta sentimientos encontrados. Aunque celebrar sus oportunidades la llena de emoción, la artista ha explicado que adaptarse a la distancia implica asumir una transformación en su propia rutina.

En un video publicado el 25 de septiembre, López reflexionó sobre lo que significa para los padres ver a sus hijos iniciar un camino lejos de casa. “Sabes, estás muy emocionada de que ellos comiencen esta nueva etapa de sus vidas, pero también tenemos que recordar que es una nueva etapa para nosotros”, expresó. Sus palabras reflejaron que el comienzo de la universidad no representa únicamente un paso académico para los jóvenes, sino también una transición para sus padres.

La cantante ya había manifestado públicamente cuánto le afectaba la inminente partida de los mellizos. Durante una aparición en el programa Jimmy Kimmel Live!, habló con emoción sobre la graduación y el futuro de sus hijos, quienes estudiarían en ciudades diferentes. En aquella ocasión, reconoció que había pasado semanas llorando ante el cambio que se aproximaba.

Oskar, cuyo nombre también apareció recientemente en una publicación relacionada con su destino universitario, fue identificado como estudiante admitido en Sarah Lawrence College, en Nueva York. La información se difundió después de la graduación de secundaria, aunque la familia no había confirmado oficialmente todos los detalles relacionados con el uso del nombre.

López ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde combina contenido profesional con recuerdos personales y momentos junto a sus hijos. En esta ocasión, la fotografía junto a Oskar permitió mostrar la cercanía familiar en medio de una etapa marcada por nuevos comienzos. Para la artista, acompañar a sus hijos mientras construyen su futuro supone celebrar sus decisiones y, al mismo tiempo, acostumbrarse a una dinámica distinta en casa.

Los mellizos inician la vida universitaria y su madre expresando públicamente la mezcla de orgullo, nostalgia y emoción que acompaña este cambio.