Amanda Bynes prepara su regreso musical con 'Trap House' tras años alejada de Hollywood

Su próximo proyecto la encontraría explorando un género distinto, mientras el público sigue atento a una posible vuelta creativa a la música después de años lejos del cine y la televisión.

Amanda Bynes volvió a llamar la atención al compartir un adelanto audiovisual en el que aparece rapeando sobre una base de estilo rage, una vertiente del hip-hop asociada con artistas como Playboi Carti y Trippie Redd. El clip anticipa una producción titulada Trap House y sugiere una nueva etapa para la actriz, que lleva casi una década apartada de Hollywood y ahora explora su faceta musical.

La intérprete acompañó el video con el mensaje “Hyphy bc trap house is coming soon gang”, que puede traducirse como “Ponte hyphy porque Trap House viene en camino”. La canción todavía no tiene fecha de estreno confirmada e incluiría colaboraciones de Zabba, Lil Dexx y Fenix Flexin, rapero con quien Bynes ya trabajó meses atrás. El material sería su segundo lanzamiento con el sello Create Music Group, compañía con la que firmó contrato en abril, según información citada por Complex.

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Este posible estreno sigue a “Girlfriend”, canción publicada el 10 de abril junto a Zabba y Fenix Flexin. El tema marcó su regreso a la música después de cuatro años sin estrenar una canción y combinó música electrónica de baile con rap y efectos de autotune. Al explicar ese sonido, Bynes dijo: “Mi inspiración fue mucho EDM, así como el rap”. Create Music Group describió el sencillo como “un tema pegadizo, con un suave vaivén de la costa oeste”, con un coro fuerte y una energía coqueta y segura.

El avance de Trap House también generó comentarios por su apariencia visual. Algunos usuarios señalaron similitudes entre los movimientos del video y la coreografía de “Like Jennie”, de la cantante surcoreana JENNIE, y especularon que ciertas imágenes podrían haberse generado o modificado mediante inteligencia artificial. No se ha confirmado esa posibilidad.

Bynes comenzó a ganar popularidad en Nickelodeon con el programa All That y después encabezó The Amanda Show. Más tarde protagonizó películas como Big Fat Liar, What a Girl Wants, She’s the Man y Hairspray. En 2003 apareció en la lista Forbes Celebrity 100 y obtuvo seis premios Kids’ Choice Awards.

En 2010, a los 24 años y poco antes del estreno de Easy A, anunció que dejaba la actuación. En una entrevista con la revista Paper publicada en 2018, explicó por qué aquella película influyó en su decisión: “Literalmente no podía soportar mi apariencia en esa película y no me gustó mi actuación. Estaba absolutamente convencida de que necesitaba dejar de actuar después de verla”. También contó que en ese momento estaba bajo los efectos de la marihuana.

Después de apartarse de la industria, la actriz exploró otros intereses. Estudió en el Instituto de Diseño y Mercadería de la Moda de Los Ángeles y obtuvo un título asociado en 2019. En 2023 lanzó un pódcast, aunque lo abandonó después de un episodio para concentrarse en conseguir una licencia de manicurista. En diciembre de 2024 participó en una exposición de arte en West Hollywood junto al diseñador Austin Babbitt, su primer evento público relevante en más de diez años.

En abril de 2025 se incorporó a OnlyFans y aclaró: “No voy a publicar contenido subido de tono”. También compartió en redes sociales que había perdido cerca de 13 kilogramos tras comenzar un tratamiento con Ozempic.

Aunque el adelanto no confirma una fecha de lanzamiento, la aparición de Bynes rapeando ofrece una señal de que está trabajando en música nueva.