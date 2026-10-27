La ausencia de una declaración directa obliga a tratar la historia como un rumor y no como un romance confirmado.

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly avivan los rumores de romance tras otra salida en Los Ángeles

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly volvieron a ser vistos juntos en Los Ángeles, una aparición que alimentó las versiones sobre un posible romance entre la actriz y el músico. Ambos fueron fotografiados el viernes 23 de octubre en dos momentos distintos: primero, al salir de un estudio de grabación y, más tarde, cuando abandonaban el exclusivo Chateau Marmont, cerca de las 11:30 de la noche. Ninguno ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental.

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Las imágenes difundidas por Page Six muestran a las celebridades compartiendo parte de la jornada y subiéndose después a un automóvil deportivo rojo. Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, sostuvo la puerta de apertura vertical para que Johnson entrara antes de que ambos se marcharan. La coincidencia de sus apariciones durante el día y la noche volvió a despertar el interés por una relación que, hasta ahora, permanece sin etiqueta oficial.

El encuentro más reciente se produjo pocos días después de que el artista fuera relacionado con una posible visita nocturna a la casa de Johnson. El 15 de octubre, ambos salieron juntos de un estudio de grabación y se fueron en el Maserati del cantante. Según los reportes, el vehículo permaneció estacionado frente a la vivienda de la actriz hasta la mañana siguiente. Ese detalle dio pie a especulaciones sobre si Baker había pasado la noche allí, aunque no existe una confirmación pública de que así ocurriera.

Los rumores comenzaron a circular con fuerza en septiembre, cuando Johnson y el músico fueron vistos en Nueva York visitando el apartamento de Taylor Swift. Según las versiones difundidas, los dos habían coincidido en julio durante la boda de Swift y Travis Kelce, celebrada en Nueva York, y desde entonces habrían mantenido el contacto. También se les ha visto en una salida a un bar clandestino de Hollywood a principios de octubre.

La actriz, de 37 años, atravesó recientemente cambios en su vida sentimental. Su relación intermitente con Chris Martin, vocalista de Coldplay, terminó en junio de 2025, después de casi ocho años. Más adelante fue vinculada con el cantautor Role Model, aunque ese romance habría concluido a comienzos de este año. Como en otras etapas de su vida privada, Johnson ha evitado confirmar públicamente los detalles de sus relaciones.

Durante una entrevista con Vogue, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey habló con humor sobre su afinidad por los músicos. “Les gusto. No sé qué decir”, comentó, antes de agregar: “Y ellos me gustan a mí”. Sus palabras fueron interpretadas como una referencia a su historial sentimental, pero no constituyen una confirmación sobre su vínculo con Baker. En otra ocasión, la actriz también ha expresado que prefiere mantener su vida privada lejos de la exposición constante.

Machine Gun Kelly, de 36 años, estuvo comprometido con Megan Fox, con quien comparte una hija llamada Saga Blade, nacida en marzo de 2025. La pareja puso fin a su relación a finales de 2024, después de varios años marcados por reconciliaciones y rumores. Aunque su historia sentimental terminó, ambos mantienen el vínculo como padres de la niña.

Por ahora, las apariciones de Johnson y Baker han reforzado las especulaciones, pero el estado de su relación sigue sin aclararse. Sus encuentros en estudios, restaurantes y otros lugares de Los Ángeles han dado material a los medios de entretenimiento, mientras ambos artistas mantienen silencio sobre la posibilidad de convertirse en pareja.