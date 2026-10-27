Tom Brady y Candice Swanepoel juntos: la relación que mantienen lejos de los reflectores

Mientras tanto, los dos siguen con sus actividades profesionales y responsabilidades familiares sin pronunciarse sobre su situación sentimental.

Tom Brady y la supermodelo Candice Swanepoel estarían viviendo una nueva historia de amor, de acuerdo con reportes publicados en Estados Unidos. El exmariscal de campo de la NFL, de 49 años, y la modelo sudafricana, de 38, llevarían varios meses saliendo, aunque ninguno ha confirmado públicamente la relación. La información fue divulgada inicialmente por Us Weekly y posteriormente respaldada por fuentes citadas por la revista People.

Una de las razones que facilitarían los encuentros entre ambos sería que viven en Miami, Florida. Una fuente consultada por People explicó: “Ambos viven en Miami, así que resulta muy práctico. Están pasando mucho tiempo juntos”. La cercanía geográfica, según esa versión, les permitiría compartir tiempo con discreción mientras mantienen sus respectivas responsabilidades familiares y profesionales.

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Otra persona familiarizada con el supuesto noviazgo indicó que la relación se ha desarrollado lejos de la exposición mediática. “Candice y Tom llevan meses saliendo. Ella ha sido muy reservada y selectiva a la hora de contarle a alguien sobre su relación. Cuando se han visto, han hecho todo lo posible por no ser descubiertos”, señaló la fuente. Hasta el momento, ni Brady ni Swanepoel han ofrecido declaraciones públicas sobre estas versiones.

Swanepoel es una de las figuras reconocidas de Victoria’s Secret, firma con la que ha participado en desfiles y campañas internacionales. La modelo también ha procurado mantener en privado distintos aspectos de su vida sentimental.

Brady, considerado una de las leyendas del fútbol americano, se divorció de Gisele Bündchen en 2022, después de trece años de matrimonio. Desde entonces, su vida amorosa ha sido objeto de especulaciones y se le ha relacionado con figuras como Irina Shayk y Alix Earle, pero no había formalizado públicamente otra relación. El deportista y Bündchen comparten la crianza de Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13.

Su papel como padre ha sido uno de los aspectos que ha destacado al hablar de su vida después del retiro deportivo. En una entrevista concedida a People en enero, Brady explicó que su agenda continúa concentrada en el trabajo y en sus hijos.

“No tengo mucho tiempo para una vida personal ni para mí mismo, pero me encanta trabajar y adoro a mis hijos”, comentó entonces. También dijo que disfruta mantenerse activo y participar en proyectos profesionales: “Me gusta estar ocupado y tratar de sentirme realmente realizado con lo que hago; por eso, estoy trabajando en proyectos fantásticos y colaboro con equipos de personas estupendas que llevan a cabo iniciativas muy positivas”.

“Mi hijo mayor tiene 18 años. Verlo prosperar y crecer… no hay nada mejor para un padre que ver a sus hijos salir adelante. Me siento muy afortunado en muchos aspectos de mi vida”, afirmó. La edad mencionada entonces corresponde a la entrevista de enero; los reportes recientes sitúan a Jack en los 19 años.

Por su parte, Bündchen reconstruyó su vida sentimental tras la separación. La modelo brasileña se casó en 2025 con Joaquim Valente, instructor de jiu-jitsu, con quien tuvo un hijo en febrero de ese año. Candice Swanepoel también es madre de dos niños, nacidos de su relación con Hermann Nicoli, con quien mantuvo un vínculo durante más de una década.

Por ahora, la posible relación entre Brady y Swanepoel continúa sustentada en reportes y declaraciones de fuentes anónimas. La discreción atribuida a ambos explica que no existan confirmaciones directas, por lo que el supuesto romance debe mantenerse como una versión no oficial.