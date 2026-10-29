Rah Ali rompe su silencio sobre Nicki Minaj y denuncia que busca perjudicarla

La relación entre Rah Ali y Nicki Minaj llegó a una ruptura que ahora se ha convertido en una disputa pública. La personalidad televisiva y empresaria habló en un video de Instagram y aseguró que la rapera estaría intentando perjudicarla. Sus señalamientos son su versión y no constituyen hechos probados.

“Nicki Minaj y yo fuimos amigas durante más de una década. Nos conocimos alrededor de 2016 y, durante ese tiempo, he sido leal, he sido honesta, he sido digna de confianza. No le he hecho absolutamente nada”. Así resumió Ali el vínculo que, según explicó, sostuvo durante años con la intérprete de “Super Bass”.

La exintegrante de “Love & Hip Hop: New York” dijo que decidió hablar después de considerar que la situación había llegado demasiado lejos. “Sin embargo, llega un momento en el que tienes que decir que basta, y ese es el punto en el que estoy. Hoy no voy a quedarme de brazos cruzados y permitir que alguien intente destruirme intencionalmente, simplemente porque no voy a dejar que me controle como una titiritera”. afirmó en el video.

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Ali presentó su postura como una decisión de poner límites tras una relación que, según su relato, duró años. No detalló un episodio concreto que motivara el distanciamiento, pero habló de un intento deliberado de dañarla y de su negativa a dejarse controlar.

La ruptura llevaba meses rodeada de especulaciones. En octubre de 2025, Minaj afirmó que tres personas habían realizado cargos no autorizados en su tarjeta American Express durante dos meses. La cantante no identificó a Ali como responsable, aunque las teorías en internet vincularon a la antigua amiga con la controversia.

Semanas después, Ali publicó una carta abierta dirigida a Minaj en la que cuestionó que se permitiera circular acusaciones contra ella y lamentó el deterioro de la relación. En ese mensaje escribió: “Has empoderado y dado vía libre a otros para difundir mentiras deplorables sobre mí, manchar mi reputación y desechar nuestra amistad. Que alguien a quien no conoces mienta sobre ti es una cosa; que venga de ti es inimaginable. Has puesto en riesgo a tantas personas que se preocupan por ti y te han apoyado”.

En la misma carta, Ali también exigió pruebas o una rectificación: “Si alguna de estas acusaciones fuera cierta, estaríamos teniendo una conversación muy distinta, ¿no? Presenta las pruebas o discúlpate en lugar de convertirlo en titulares sensacionalistas”. Sus palabras reflejaron el reclamo de una persona que considera dañada su reputación por versiones que, insiste, no corresponden con lo ocurrido.

Hasta ahora, no hay confirmación pública de que Ali haya cometido algún delito relacionado con la tarjeta de Minaj. La publicación de la rapera sobre los cargos no mencionó a su antigua amiga. Las versiones en redes deben distinguirse de cualquier determinación oficial.

Ali también participó en “Love & Hip Hop: New York” y estuvo vinculada a episodios públicos del enfrentamiento entre Minaj y Cardi B. Uno ocurrió durante la Semana de la Moda de Nueva York en 2018. La lealtad de Ali hacia Minaj fue un tema recurrente en la cobertura del hip-hop.

En su video, Ali no anunció acciones legales ni presentó pruebas públicas de que Minaj busque destruirla. Explicó por qué decidió hablar y marcar distancia de una amistad prolongada.

Minaj no aparece respondiendo a las declaraciones recientes de Ali en la publicación de TMZ. Por ahora, la ruptura se desarrolla mediante mensajes públicos, mientras la historia compartida atrae la atención de sus seguidores.