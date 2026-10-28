Jhonathan Chávez, Gilberto Santa Rosa y Omar Alfanno despiertan rumores de una nueva colaboración musical

Los seguidores tendrán que esperar a que los artistas revelen si la imagen anticipa un sencillo, una presentación o simplemente un momento compartido entre colegas.

Una fotografía compartida en Instagram puso a conversar a los seguidores de la música latina: el cantante y acordeonista panameño Jhonathan Chávez, el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el cantautor Omar Alfanno y el músico, compositor y productor puertorriqueño Cucco Peña aparecen juntos, una imagen que despertó expectativas sobre un posible proyecto en común. Por ahora, no se han divulgado detalles que permitan confirmar si preparan una canción, una presentación especial o una producción de otro formato.

La publicación abrió la puerta a las especulaciones entre sus seguidores, que esperan saber si la fotografía anticipa una colaboración musical inédita o si se trata de una reunión vinculada con proyectos compartidos anteriormente.

En marzo de 2026, Chávez y Alfanno participaron junto con Santa Rosa en “Sube la Marea Remix”, una nueva versión del tema que acompañó a Panamá durante su clasificación al Mundial de 2018. La producción, impulsada por Copa Airlines y desarrollada musicalmente por Los Gaitanes, congregó a cerca de 30 artistas panameños. El tema se presentó como un mensaje de apoyo a la selección nacional rumbo a la Copa Mundial de 2026.

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La lista de participantes incluyó figuras como Rubén Blades, Erika Ender, Sech, Boza, Nando Boom, Osvaldo Ayala, Samy y Sandra Sandoval, además de Chávez y Alfanno. El proyecto mostró cómo exponentes de la música típica, la salsa, el pop y los sonidos urbanos podían coincidir en una misma producción sin perder sus identidades.

Sin embargo, la nueva imagen de los tres artistas no confirma que estén trabajando en una continuación de ese tema. Tampoco se ha anunciado un título, una fecha de estreno, una casa discográfica o un calendario de presentaciones asociado con la fotografía. Cualquier posibilidad de una nueva colaboración permanece a la espera de una comunicación.

Cada uno llega a este momento con actividad propia. Chávez, referente de la música típica panameña y líder de Los Triunfadores, ha trabajado en propuestas que buscan llevar el acordeón y los ritmos folclóricos a públicos más amplios. Su participación en proyectos con intérpretes de otros géneros forma parte de ese esfuerzo por proyectar el sonido panameño más allá de sus fronteras.

Santa Rosa, conocido como “El Caballero de la Salsa”, ha mantenido una agenda activa en 2026. En julio presentó junto al percusionista y arreglista José Madera el álbum “Hablando Música: La Música de José Madera”, que reúne mambo, chachachá, bolero y elementos de jazz. El proyecto destaca el trabajo de Madera como compositor y arreglista y reafirma el interés del cantante por explorar repertorios y formatos distintos dentro de la música tropical.

Alfanno, por su parte, cumple cinco décadas de trayectoria como compositor, productor y cantautor. Su catálogo incluye canciones conocidas, entre ellas “El Gran Varón”, “A Puro Dolor”, “Amores Como el Nuestro” y “Conciencia”, popularizada por Santa Rosa. En junio se anunció que recibirá el Premio del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación, reconocimiento previsto para el 9 de noviembre durante la Semana del Latin Grammy en Las Vegas.

El vínculo creativo entre Alfanno y Santa Rosa tiene una historia sólida: las composiciones del panameño han marcado momentos importantes del repertorio del salsero puertorriqueño. La presencia de Chávez añade otra vertiente, ligada a las raíces folclóricas panameñas y a la posibilidad de acercarlas a sonidos tropicales de alcance internacional.

Por eso, la fotografía ha despertado interés en torno a qué podría surgir del encuentro. Mientras no haya un anuncio oficial, el alcance de la reunión sigue sin aclararse.