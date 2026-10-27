Patti Smith se emociona con Dua Lipa al recordar el homenaje en Asturias

Su encuentro con Dua Lipa prolongó el diálogo entre música y literatura y permitió compartir la emoción de una experiencia que conectó su obra con nuevas voces y con la historia de amor y creación que vivió junto a Fred.

Patti Smith revivió un momento conmovedor de su visita a España durante una conversación especial con Dua Lipa en el London Literature Festival. La cantante y poeta estadounidense recordó el homenaje que recibió en Oviedo, donde miles de personas interpretaron su canción People Have the Power antes de que recogiera el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. La experiencia la llevó a pensar en su esposo, Fred “Sonic” Smith, fallecido en 1994, con quien compuso el tema.

El encuentro tuvo lugar el domingo 25 de octubre en Londres, durante el London Literature Festival. La conversación giró en torno a Pan de ángeles, el cuarto libro autobiográfico de Smith, publicado en noviembre de 2025. La cantante británica había recomendado la obra en su club de lectura, Service95.

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Al hablar de sus memorias, Smith reconoció que no se imaginaba escribiendo otra autobiografía. “No sabía nada sobre escribir memorias o no ficción. Me gustaba escribir poemas y cuentos de hadas, y eso implicaba mucha responsabilidad y me llevaba muchísimo tiempo”, contó. Después añadió: “Juré que nunca volvería a escribir unas memorias, pero entonces… la verdad es que tuve un sueño”.

Uno de los instantes más emotivos llegó cuando Dua Lipa dijo que podía dividirse en “antes de Fred y después de Fred”, en referencia a su marido, con quien estuvo casada desde 1980 hasta su muerte por un infarto en 1994. Smith reaccionó con lágrimas en los ojos y respondió: “Eso es muy bonito, es todo lo que puedo decir, pero gracias, gracias por decir eso”.

La conversación también dio espacio a la sorpresa que la artista había vivido días antes en Asturias. Los organizadores preguntaron a agrupaciones corales de España si estaban dispuestas a cantarle una canción sin revelar el plan. Se ofrecieron 90 coros y participaron alrededor de 3.000 personas, entre niños, familias con integrantes con discapacidad y personas de distintas procedencias.

“Hace un par de días, tuvieron la idea de sorprenderme preguntando a grupos corales en España si alguno querría cantar una canción para mí a modo de sorpresa. Se ofrecieron 90 coros y participaron 3.000 personas de todos los ámbitos de la vida, niños pequeños, familias con personas con discapacidad, gente de todo tipo; yo no sabía nada y aparecí por allí, totalmente desprevenida, vestida de cualquier manera, con una vieja camiseta”, explicó.

El homenaje tuvo lugar el jueves 22 de octubre frente a la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, la víspera de la ceremonia. Cuando Smith llegó, la multitud comenzó a interpretar People Have the Power. La artista describió la emoción del momento y relacionó el sentido colectivo del tema con la memoria de Fred.

“De repente, toda esa gente empezó a cantar y fue… no sé cómo explicarlo. Simplemente lo sentí. A Fred le habría encantado, porque cuando escribimos esa canción, él esperaba que algún día fuera útil para quienes necesitaran expresarse (…) Él no vivió lo suficiente para ver cómo la canción llegaba a ese punto, y lo único en lo que podía pensar era en cuánto le habría gustado ver aquello”, recordó.

Smith recibió el galardón por una trayectoria que el jurado destacó por su actitud inconformista y transgresora, así como por su influencia en oyentes y lectores de distintas generaciones.