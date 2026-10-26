Máxima de Holanda y la princesa Alexia sorprenden al bailar música electrónica en Ámsterdam

Su paso por Zaandam y el Johan Cruijff Arena las acercó a DJ como Armand van Helden y Armin van Buuren, y mostró que, además de los compromisos institucionales, también encuentran espacio para compartir actividades culturales y musicales.

La reina Máxima de Holanda y su hija, la princesa Alexia, cambiaron por unas horas los actos oficiales por los ritmos de la música electrónica. Madre e hija asistieron el sábado 24 de octubre al Amsterdam Dance Event (ADE), uno de los encuentros más importantes de la escena electrónica internacional, y fueron vistas bailando entre el público en una jornada que incluyó presentaciones de reconocidos DJ en Zaandam y Ámsterdam.

La aparición llamó la atención porque no formaba parte de la agenda institucional neerlandesa. De acuerdo con el medio local AD, la reina y la princesa acudieron primero a una celebración en Zaandam, localidad cercana a Ámsterdam, donde se presentaron el DJ Tonno Disko y el estadounidense Armand van Helden. En videos difundidos en redes sociales, Máxima y Alexia aparecen disfrutando de la música, conversando con asistentes y moviéndose al ritmo de las mezclas.

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Las imágenes muestran a la monarca en un ambiente relajado, alejada de los compromisos protocolarios que suelen acompañar sus apariciones públicas. La reina llevaba una copa en la mano en la grabación y conversaba con quienes estaban a su alrededor. Alexia, segunda hija de Máxima y del rey Guillermo Alejandro, la acompañó durante la salida y compartió con ella esta experiencia musical.

Después de la cita en Zaandam, ambas se desplazaron al Johan Cruijff Arena, en la capital neerlandesa, para asistir a una actividad vinculada con 538 Dance Department, emisora local dedicada a la música electrónica, el baile y el techno. Allí coincidieron con el DJ neerlandés Armin van Buuren, una de las figuras internacionales del género, que participaba en una transmisión especial desde el estadio.

Según la información publicada por AD, se trató de una “visita espontánea”. Aunque Máxima y Alexia no aparecieron en la emisión de radio, sí fueron vistas saludando cordialmente a Van Buuren. El encuentro se produjo en el marco del Amsterdam Music Festival (AMF), considerado el principal evento dentro del ADE, que reunió a más de 40,000 asistentes en el estadio.

La presencia de la reina y su hija mostró una faceta distinta de la vida pública de la casa real neerlandesa. El ADE convoca cada año a aficionados, profesionales y artistas de distintos países, con conciertos, sesiones de DJ y actividades de la industria musical. La música electrónica tiene una presencia destacada en los Países Bajos y el festival convierte a Ámsterdam en un punto de encuentro para seguidores del género.

Pocos días antes de la salida musical, Máxima había reaparecido en público junto al rey Guillermo Alejandro durante la Semana del Diseño Holandés, celebrada en Eindhoven. Ambos recorrieron distintos expositores de la feria, una cita que la reina conoce bien y que había inaugurado en 2025. Su agenda oficial permanecerá despejada hasta el 29 de noviembre, coincidiendo con las vacaciones de otoño en los Países Bajos.

La participación de Máxima y Alexia en el ADE no fue anunciada previamente por la Casa Real, y la información conocida procede de imágenes y reportes de medios neerlandeses. La salida dejó ver a ambas en un contexto informal, disfrutando de artistas internacionales y compartiendo el ambiente de un festival que reúne a decenas de miles de personas.

Con esta aparición, la reina y la princesa se sumaron a una de las citas más relevantes de la música electrónica en Europa.