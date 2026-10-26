Stevie Wonder busca desalojar a una mujer que vivió gratis durante 38 años en una de sus casas

No se informó de una fecha para la próxima audiencia ni de una orden que obligue a Efferson a salir de inmediato. Ambos asuntos siguen pendientes judiciales.

El cantante estadounidense Stevie Wonder presentó una demanda para desalojar a Carmen Efferson, quien vive sin pagar alquiler desde 1988 en una vivienda de tres habitaciones ubicada en Studio City, Los Ángeles. La acción judicial, radicada el jueves 22 de octubre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, busca terminar un acuerdo verbal que permitió a la mujer permanecer allí durante casi cuatro décadas.

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Wonder y Efferson acordaron en 1988 que ella podía ocupar la propiedad sin pagar renta mensual. Efferson fue identificada por reportes periodísticos como una exprometida del músico, aunque representantes del artista no han aclarado públicamente la naturaleza de su relación. Wonder, de 76 años, está casado con Tomeeka Bracy desde 2017.

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El conflicto surgió este año, cuando el equipo legal del intérprete intentó coordinar una inspección de la vivienda para actualizar y mantener la cobertura del seguro. De acuerdo con la demanda, Efferson recibió una notificación el 23 de julio en la que se le informó que un inspector acudiría el día 30. Dos días después, respondió por correo electrónico que se sentía acosada y negó el permiso para entrar.

En su mensaje al abogado David Huff, Efferson escribió: “Por favor, absténgase de utilizar ese tono racista, insensible y propio del privilegio de los hombres blancos”. También expresó su rechazo al ingreso de los representantes del cantante: “No doy mi consentimiento. No intente establecer ningún tipo de contacto conmigo”.

Huff respondió que el texto que ella cuestionaba no había sido redactado por él, sino por su socia, Tempestt Tatum, a quien describió como una persona que no era “racista, insensible, blanca ni hombre”. El abogado sostuvo que impedir la inspección era irrazonable e ilegal y advirtió que, si la negativa continuaba, Wonder iniciaría un proceso de desalojo. Según los documentos, Efferson reiteró que llamaría a las autoridades si alguien intentaba ingresar sin su autorización.

El equipo del músico le notificó que debía abandonar la casa antes del 27 de agosto de 2026. Como no desocupó el inmueble, Wonder acudió a la justicia. La demanda afirma que la falta de acceso impidió realizar los trámites necesarios para renovar el seguro y que la cobertura habría vencido el 4 de agosto, lo que dejó la propiedad expuesta a posibles pérdidas.

Wonder solicita que el tribunal dé por terminado el acuerdo verbal y ordene el desalojo. También reclama 600 dólares por daños, además de honorarios legales y otras compensaciones previstas en la legislación. La cifra reclamada no representa el valor de la vivienda, sino los daños estatutarios solicitados en el procedimiento.

Hasta el momento, Efferson no ha ofrecido una respuesta pública a la demanda ni ha detallado su versión de la disputa. El caso permanece en trámite y será un juez quien determine si el acuerdo que permitió su residencia gratuita quedó válidamente revocado y si corresponde ordenar que abandone la propiedad.

La residencia de Studio City habría sido ocupada durante 38 años sin pagos mensuales, en virtud de un acuerdo informal entre ambas partes. La controversia convierte una antigua disposición personal en un litigio relacionado con el acceso a la vivienda y las obligaciones vinculadas con el seguro. La petición de Wonder no implica que el desalojo ya haya sido autorizado: por ahora, se trata de una solicitud que deberá resolver la justicia de Los Ángeles.