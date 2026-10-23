Rosalía recibe el Premio Salón de la Fama de Billboard y consolida su impacto en la música global

Con el galardón recibido en Miami, Rosalía se suma a la lista de figuras distinguidas por una influencia que rebasa las métricas comerciales.

Rosalía sumó un nuevo reconocimiento a su carrera este jueves 22 de octubre al recibir el Premio Billboard Salón de la Fama durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami. La distinción destaca a artistas cuya influencia supera las fronteras de los géneros y los idiomas, y reconoce la evolución de la cantante española, que convirtió la experimentación sonora en una marca de su propuesta.

La artista estuvo en la ceremonia y recibió el homenaje. La ceremonia también reunió a artistas diversos y celebró trayectorias musicales de alcance internacional. Llegó a la gala como finalista en seis categorías.

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El Premio Salón de la Fama no distingue únicamente el éxito de una canción o un disco. La organización lo reserva para figuras cuya carrera ha dejado huella internacional y ha influido en distintos campos musicales. Al anunciar la elección de Rosalía, Billboard y Telemundo destacaron “una carrera extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”. La entrega reconoce su proyección mundial y su capacidad de transformar su sonido.

Uno de los puntos de inflexión llegó con El mal querer, álbum de 2018 que acercó el flamenco a nuevas audiencias mediante una combinación de tradición, producción contemporánea y narrativa conceptual. El proyecto consolidó a Rosalía como cantante, compositora y productora, y la posicionó como una artista dispuesta a reinterpretar sus raíces sin limitarse a los códigos tradicionales del género.

En 2022, Motomami amplió esa búsqueda. Rosalía escribió, interpretó, grabó y produjo el álbum, que debutó en la lista Billboard 200 y llegó al primer puesto de Top Latin Pop Albums. El proyecto también encabezó la lista global de álbumes de Spotify y dio paso a una gira internacional con entradas agotadas. La producción recibió atención por sus cambios de ritmo, la combinación de sonidos y una identidad visual que extendió su propuesta más allá de la música.

Su trabajo más reciente, LUX, publicado en 2025, representa otra transformación artística. El álbum incorpora distintos idiomas y estilos, y debutó en el cuarto puesto del Billboard 200, la mejor posición de Rosalía en esa clasificación. También alcanzó el primer lugar en cinco listas de Billboard, entre ellas Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums. El disco figuró entre los mejores lanzamientos del año para publicaciones especializadas.

La proyección del álbum se amplió con el LUX Tour, una gira de 57 fechas que concluyó con entradas agotadas. El recorrido reforzó la presencia internacional de la cantante y confirmó que su público se extiende más allá de los mercados donde predomina el español. Su propuesta conecta música, imagen y puesta en escena, con una búsqueda permanente de nuevas formas de presentar sus canciones.

El reconocimiento llega después de casi una década de cambios importantes en su carrera internacional. Desde la renovación del flamenco en El mal querer hasta la experimentación de Motomami y la ambición musical de LUX, Rosalía ha construido una identidad que combina referencias culturales con producción contemporánea. La distinción de Billboard destaca esa trayectoria y su capacidad de moverse entre estilos sin abandonar una voz artística reconocible.

Su carrera continúa en evolución, mientras el reconocimiento celebra el alcance global que ha conseguido con sus álbumes, sus giras y una propuesta que mantiene abiertas las fronteras entre tradición y experimentación.