Sofía Vergara y Dan Reynolds despiertan rumores de romance tras una cena

La cercanía captada por los fotógrafos, la presencia de amigos y la salida discreta del restaurante forman parte de lo observado; cualquier definición sobre su situación sentimental continúa pendiente de confirmación.

Sofía Vergara volvió a ocupar titulares por su vida sentimental después de ser captada durante una salida nocturna con Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons. La actriz y el cantante coincidieron en el restaurante Cipriani, en Beverly Hills, donde compartieron una cena junto a amigos. Las imágenes alimentaron las especulaciones sobre una posible relación, aunque ninguno ha confirmado que exista un vínculo amoroso.

De acuerdo con el reporte publicado el 26 de octubre, ambos parecían cómodos durante la velada y mantuvieron una conversación cercana. En algunas fotografías, se les observa aparentemente tomados de la mano a través de la mesa, un gesto que despertó comentarios sobre la química entre ellos. Sin embargo, la cena no fue a solas: también estuvieron presentes Anastasia Soare y un hombre cuya identidad no fue revelada.

La reunión se prolongó hasta entrada la noche. Según la información difundida, Vergara y Reynolds abandonaron el establecimiento alrededor de las 12:30 de la madrugada y utilizaron una salida trasera. Ese detalle, sumado a la cercanía que mostraron durante la cena, dio fuerza a las versiones sobre un posible romance entre dos figuras del entretenimiento internacional.

Vergara, de 54 años, se divorció del actor Joe Manganiello en 2024, después de una relación que durante años ocupó la atención de la prensa. Desde entonces, su vida privada ha generado interés y se le ha vinculado con otras personas, aunque las especulaciones no siempre han derivado en confirmaciones. La actriz, nacida en Barranquilla, suele compartir en redes sociales momentos de sus viajes, proyectos profesionales y encuentros con amigos, pero no ha hablado sobre la reciente salida con Reynolds.

El cantante, de 39 años, atraviesa cambios personales. Según el reporte, terminó su relación de cuatro años con la actriz Minka Kelly. La información sobre su cercanía con Vergara aparece después de ese rompimiento, aunque no se ha establecido cuándo comenzaron a frecuentarse ni si mantienen una relación sentimental.

La aparición conjunta se produce además en un momento en que la vida personal de Vergara vuelve a ser tema de conversación por las declaraciones de su exesposo. Joe Manganiello ha abordado aspectos de su matrimonio en sus nuevas memorias, Bloodlines, con afirmaciones sobre cómo, según él, la actriz reaccionó ante una enfermedad autoinmune. Por su parte, Vergara pareció aludir a los narcisistas en una publicación sugerente, mientras varias fuentes señalaron que no recibió una copia anticipada del libro antes de su lanzamiento. Esas versiones son independientes de los rumores que ahora la relacionan con Reynolds.

El encuentro en Cipriani no estuvo acompañado de declaraciones de los protagonistas ni de una publicación conjunta en redes sociales. Tampoco se ha informado de una confirmación por parte de sus representantes. Por eso, las fotografías permiten describir una salida compartida y algunos gestos de cercanía, pero no establecer por sí solas que exista un noviazgo.

La trayectoria de ambos ayuda a explicar el interés que despertaron las imágenes. Vergara alcanzó reconocimiento internacional por su trabajo en televisión, especialmente por su papel en Modern Family, mientras Reynolds lidera Imagine Dragons, banda conocida por canciones que han alcanzado éxito mundial. Una posible relación entre la actriz y el músico reuniría dos mundos del espectáculo, pero esa posibilidad sigue siendo una especulación.

Hasta que alguno de los dos se pronuncie, la cena de Beverly Hills se mantiene como el origen de los comentarios.