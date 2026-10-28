Russell Brand: el juez modifica un cargo en su juicio por intento de abuso sexual

El proceso judicial contra Russell Brand tuvo una modificación relevante este martes 27 de octubre en Londres. El juez Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark, consideró insuficientes las pruebas para sostener uno de los siete cargos originales contra el actor y comediante británico. No obstante, incorporó una acusación de intento de abuso sexual que el jurado deberá examinar. La resolución se conoció durante la audiencia del martes.

La decisión se refiere a una denuncia por un presunto incidente ocurrido en 2001, cuando una mujer trabajaba para MTV. Según el testimonio presentado ante el tribunal, la exempleada afirmó que Brand la sujetó del brazo e intentó arrastrarla hacia un baño. La identidad de la denunciante permanece protegida por razones legales. Al considerar insuficientes las pruebas para mantener la acusación original, el juez pidió al jurado declarar al acusado no culpable de ese cargo específico y añadió la imputación por intento de abuso sexual vinculada al mismo hecho.

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La decisión no significa que Brand haya quedado libre de responsabilidad penal por ese episodio ni que se haya resuelto el caso completo. El jurado deberá valorar la nueva acusación junto con las demás imputaciones vigentes. El cambio se produjo al finalizar la presentación de la fiscalía, que expuso testimonios de las denunciantes y otras pruebas.

Con la modificación, el actor enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de abuso sexual. Las acusaciones fueron presentadas por seis mujeres y corresponden a presuntos hechos ocurridos entre 1999 y 2009. Brand, de 51 años, niega todos los cargos y se declaró no culpable.

Durante el juicio, varias denunciantes relataron presuntos episodios ocurridos en Inglaterra. Una mujer afirmó que Brand la violó en un hotel de Bournemouth en 1999, después de una presentación de comedia. Otra sostuvo que, en 2004, él la sujetó de los senos y la empujó hacia un baño de un bar de Soho, donde presuntamente la violó por vía oral.

Una tercera denunciante aseguró que Brand la violó por vía anal en su vivienda de Hampstead en 2009, después de mantener relaciones sexuales vaginales consentidas. Otra mujer declaró que el actor la agredió sexualmente mientras trabajaba en una estación de radio, en 2004 o 2005. Según su relato, la empujó contra una pared, la besó por la fuerza y le tocó los senos y los glúteos. Son acusaciones que aún deben ser evaluadas por el tribunal.

La audiencia también permitió conocer declaraciones que Brand entregó a la policía entre 2023 y 2025. En una de ellas, afirmó: “Llevé una vida muy promiscua en el pasado, algo que he denunciado públicamente durante años”. Sostuvo que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento y rechazó las informaciones que impulsaron la investigación.

Sobre un documental de Channel 4 y reportajes publicados en septiembre de 2023, Brand dijo que eran “difamatorias y ficticias”. Según su versión, la cobertura mediática propició nuevas denuncias basadas en encuentros que, aseguró, fueron “inventados o reinterpretados”. Reconoció encuentros sexuales en distintos lugares y circunstancias, a menudo con personas que acababa de conocer, pero insistió en que todos fueron consentidos.

La defensa comenzará a presentar sus argumentos el miércoles 28 de octubre. Brand podría declarar y esta fase podría prolongarse entre dos y tres semanas. El jurado deberá analizar las pruebas de cada cargo vigente antes de emitir su decisión.