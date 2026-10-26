Antonela Roccuzzo sorprendió antes del Balón de Oro con recuerdos de su viaje junto a Lionel Messi

Su mensaje se limitó a recordar Asturias y a compartir imágenes de la experiencia vivida junto a Messi.

A pocos minutos de que comenzara la ceremonia del Balón de Oro, Antonela Roccuzzo eligió compartir en Instagram un recuerdo reciente de su viaje a Asturias, España, junto a Lionel Messi. En lugar de publicar imágenes en directo desde la gala, como había hecho en otras ocasiones, la empresaria repasó en Instagram algunos momentos de la visita en la que acompañó al futbolista a recibir el Premio Princesa de Asturias. La publicación despertó comentarios de seguidores que esperaban ver a la pareja en la premiación.

Roccuzzo acompañó las fotografías y los videos con una palabra breve: “Asturias”, seguida de un corazón. La misma referencia apareció en sus historias de Instagram, donde volvió a compartir contenido del recorrido por España. La elección llamó la atención porque, en años anteriores, solía mostrar imágenes de los preparativos y de su presencia en la reconocida ceremonia del Balón de Oro mientras transcurría el evento.

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Entre las imágenes difundidas se encontraban detalles de su estilismo, fotografías de cómo se preparó para la ocasión y momentos de la visita junto a Messi. También publicó un video del instante en que el ex capitán de la selección argentina pasó a buscar el Premio Princesa de Asturias, además de una imagen en la que aparece observando lo que ocurría a su alrededor durante el acto.

La publicación se produjo en una jornada en la que Messi figuraba entre los candidatos al Balón de Oro. Finalmente, el máximo galardón quedó en manos de Harry Kane, según informó la cobertura de la ceremonia. La expectativa alrededor de la presencia del argentino hizo que el posteo de su esposa adquiriera interés adicional, especialmente porque no mostraba fotografías tomadas en Londres, sede del evento, sino recuerdos de su reciente paso por Asturias.

Los seguidores reaccionaron rápidamente con elogios dirigidos tanto a Roccuzzo como a Messi. Entre los mensajes destacados aparecieron expresiones como “Primera dama del fútbol”, “Rey y reina”, “Reina” y “La más linda”. Los comentarios reflejaron el interés que despierta la pareja y la atención que reciben las publicaciones personales de Antonela en redes sociales.

Además de los cumplidos, algunos usuarios aprovecharon para preguntarle directamente si ella y Messi asistirían a la ceremonia. Una de las preguntas que se repitió fue: “¿Acaso ustedes vienen a la gala del Balón de Oro?”. El interrogante evidenció que parte de los seguidores aún esperaba encontrar a la pareja entre los invitados, pese a que la publicación se centraba en el viaje a Asturias.

La publicación también recibió reacciones de personas cercanas a la familia. Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, dejó un corazón y una carita con corazones. Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez y amiga cercana de Roccuzzo, comentó: “Espectacular”. Sus mensajes se sumaron a las numerosas reacciones que acumularon las imágenes.

La visita a Asturias había tenido como motivo central la entrega del Premio Princesa de Asturias a Messi. La presencia de Roccuzzo junto al futbolista quedó registrada en varias fotografías, en las que ambos compartieron parte de la experiencia institucional y social en España. Al recuperar esos momentos, ella volvió a poner el foco en una jornada significativa para su familia y para la trayectoria del deportista.

Aunque el posteo apareció justo antes de la gala del Balón de Oro, Roccuzzo no explicó si asistiría al evento ni ofreció detalles adicionales sobre sus planes. Tampoco presentó la publicación como una reacción al resultado de la premiación.