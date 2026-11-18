La llegada de Robert Pattinson al universo de James Bond provocó una reacción desde el Palacio Real británico. El rey Carlos III y la reina Camila felicitaron al actor por su elección para interpretar al agente 007, mediante una publicación que recuperó una de las frases más reconocibles de la franquicia cinematográfica.

El mensaje apareció el lunes 16 de noviembre de 2026 en las redes sociales oficiales de los monarcas, después del anuncio de la incorporación del intérprete a la próxima película. La publicación incluyó una imagen de Pattinson caracterizado como el espía y una bienvenida relacionada con el servicio secreto británico.

“Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”, escribieron Carlos III y Camila. La felicitación llamó la atención por el vínculo histórico entre la familia real y una saga que, durante más de seis décadas, ha convertido al personaje creado por Ian Fleming en un referente del cine de espionaje.

La relación entre la monarquía y las películas de Bond comenzó mucho antes de la elección de Pattinson. En 1967, la reina Isabel II asistió en Leicester Square, Londres, al estreno de You Only Live Twice, donde conoció a Sean Connery, entonces encargado de interpretar al célebre agente secreto.

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Con los años, Isabel II mantuvo encuentros relacionados con la franquicia y sus protagonistas, entre ellos Pierce Brosnan y Daniel Craig. Las apariciones de integrantes de la familia real en estrenos y visitas a rodajes se convirtieron en una tradición vinculada con las sucesivas etapas cinematográficas de 007.

La princesa Diana también participó en esa historia. Junto al entonces príncipe Carlos acudió a las presentaciones de For Your Eyes Only, en 1981, y A View to a Kill, en 1985. Décadas después, los príncipes William y Harry asistieron al estreno de Quantum of Solace en 2008 y conocieron a Craig.

En 2019, Carlos visitó los estudios Pinewood, donde se reunió con Daniel Craig y otros integrantes del equipo de producción. Durante el recorrido observó varios automóviles Aston Martin, estrechamente asociados con las aventuras del espía, y conversó sobre esos vehículos con el actor.

La conexión continuó en septiembre de 2021, durante la presentación londinense de No Time to Die, película número 25 de la saga. A la ceremonia acudieron Carlos, Camila, el príncipe William y Kate Middleton, reafirmando la presencia de la familia real en los acontecimientos importantes de la franquicia.

Uno de los encuentros más recordados entre la Corona y James Bond ocurrió durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Isabel II apareció en un video dirigido por Danny Boyle, junto a Daniel Craig, quien interpretó al agente encargado de acompañarla desde el palacio hasta un helicóptero.

En la ceremonia, dobles de ambos personajes descendieron en paracaídas sobre el estadio. Angela Kelly, antigua colaboradora de la reina, contó posteriormente que Isabel II aceptó participar y quiso pronunciar una frase en la secuencia: “Buenas noches, señor Bond”.

La publicación de los monarcas no fue un anuncio sobre la producción, sino una reacción a la noticia del reparto. Su tono evocó la fórmula con la que Bond suele presentarse ante otros personajes y trasladó ese guiño cinematográfico a una felicitación institucional, difundida ante los seguidores de la familia real británica.

Aunque el artículo no precisa detalles sobre el argumento ni la fecha de estreno de su película, la reacción de Carlos III y Camila deja constancia de que la monarquía continúa pendiente de las nuevas encarnaciones del agente 007.