La presentadora y creadora de contenido panameña Marelissa Him compartió con sus seguidores su experiencia durante los Latin Grammy 2026, celebrados en Las Vegas. A través de publicaciones en TikTok e Instagram, mostró preparativos, momentos detrás de cámaras y detalles de su participación en una semana que reunió a representantes de la música y el entretenimiento latino.

La ceremonia correspondiente a la edición número 27 se realizó el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena. Además de las actuaciones y los reconocimientos musicales, el encuentro convocó a figuras de diferentes países, entre ellas varias personalidades de Panamá que asistieron a las actividades relacionadas con la premiación.

Marelissa formó parte de la representación vinculada a Bulova y Bulova Latam, junto a otras figuras invitadas. Su presencia también quedó registrada en las imágenes de la alfombra roja, donde lució un atuendo de El Escaparate de Lolita, según la información publicada sobre los estilismos de los asistentes panameños.

La comunicadora utilizó sus cuentas sociales para documentar distintas etapas de la experiencia. Sus contenidos incluyeron los preparativos previos al evento, la elección de vestuario y escenas espontáneas de los espacios relacionados con la gala. Así, sus publicaciones ofrecieron a su audiencia una mirada diferente de la ceremonia televisada.

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En TikTok, donde publica bajo el nombre de usuario @marelissahim, difundió momentos de la semana de premiación. También recurrió a su perfil de Instagram, @marelissa, para compartir fotografías y videos relacionados con su asistencia. Ambas plataformas permitieron seguir su recorrido más allá de las imágenes oficiales de la alfombra roja.

Su participación coincidió con la presencia de Ingrid De Ycaza y Astrid Quiróz, otras dos figuras de la televisión panameña que estuvieron en Las Vegas. Ingrid llevó un diseño de Michelle Ferrer, mientras Astrid eligió una creación de la diseñadora Tatiana Uliantzeff, de acuerdo con la reseña de los atuendos publicada tras la ceremonia.

La representación nacional también incluyó a Omar Alfanno, quien acudió acompañado por su esposa, Carmen Alfanno. El reconocido compositor formó parte de las personalidades panameñas presentes durante la semana de los Latin Grammy, una cita que reunió a artistas, profesionales de la industria e invitados especiales.

Otra asistente fue Ana Alejandra Carrizo, actriz que lució un diseño de Tamara Tapiero. La diseñadora Michelle Ferrer también participó en las actividades, mientras la cantautora Erika Ender y el creador de contenido Kevin Cahill, conocido como Kevin Fashioned, estuvieron entre las figuras panameñas que viajaron al encuentro.

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La presencia de estos invitados permitió mostrar diferentes expresiones del talento panameño, desde la composición y la interpretación musical hasta la televisión, la creación de contenido y el diseño de moda. En el caso de Marelissa, la experiencia estuvo especialmente vinculada a la producción de contenido digital y a la cobertura personal de lo ocurrido durante la celebración.

Las publicaciones sobre el detrás de cámaras ofrecieron una perspectiva complementaria a la transmisión de los premios. Mientras el escenario concentró las presentaciones musicales y la entrega de galardones, los videos y fotografías compartidos en redes permitieron observar preparativos, encuentros y detalles de vestuario que también forman parte de este tipo de eventos.

Con su participación en los Latin Grammy 2026, Marelissa Him llevó a sus plataformas momentos de una de las principales ceremonias de la música latina y se sumó a la delegación de personalidades panameñas presentes en Las Vegas. Su recorrido quedó documentado en contenidos dirigidos a quienes siguen su trabajo en televisión y redes sociales.