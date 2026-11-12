Miss Universo 2026 pierde a Miss Bulgaria tras accidente y suma ausencias de otros 15 países

La edición número 75 de Miss Universo 2026 tendrá una ausencia inesperada: Ana-Maria Babau, representante de Bulgaria, quedó fuera del certamen después de sufrir un accidente automovilístico. La modelo, de 27 años, se preparaba para viajar a Puerto Rico, donde se celebrará la final, pero su estado físico le impide participar.

La organización Miss Universe Bulgaria confirmó la decisión mediante un comunicado en redes sociales. “Debido a un accidente automovilístico, nuestra radiante Miss Universo Bulgaria, Ana-Maria, no se encuentra actualmente en condiciones físicas que le permitan participar en la próxima final”, informó la entidad, sin ofrecer detalles sobre el siniestro.

El mensaje también estableció la prioridad del equipo organizador: “Para nosotros, la salud, la seguridad y la recuperación integral de nuestras representantes están por encima de cualquier título, corona o certamen”. La institución solicitó comprensión y respeto por la privacidad de la candidata y de su familia durante el proceso de recuperación.

Pese a que no podrá competir internacionalmente, Babau conserva el respaldo de la organización que la eligió. “Para toda Bulgaria y para nuestra organización, Ana-Maria es y seguirá siendo nuestra verdadera Miss Universo Bulgaria 2026: un símbolo de belleza, fortaleza y dignidad”, señaló el comunicado.

Hasta ahora, no se han difundido las circunstancias exactas del accidente, el tipo de lesiones que sufrió ni un plazo estimado para su recuperación. Su retiro se conoció cuando faltaban pocos días para las actividades centrales del concurso.

La ausencia de Bulgaria forma parte de una serie de cambios en la lista de participantes. Austria tampoco estará representada después de que Victoria Amerson anunciara su decisión de retirarse para proteger su bienestar físico y emocional.

“Hubo múltiples factores que llevaron a esta decisión, pero principalmente debo ser fiel a mí misma y a mis propios valores, y proteger mi salud mental y física”, escribió Amerson en Instagram al explicar su salida del certamen.

Otras candidatas que decidieron no continuar fueron Madly Marian, de San Martín, quien mencionó motivos personales; Aminath Yuin Mohamed, de Maldivas; y Sara Allali, de Marruecos. Estas dos últimas no comunicaron públicamente las razones de su retiro.

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En Asia, las ausencias responden a circunstancias diferentes. Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Singapur y Malasia quedaron fuera debido a disputas corporativas y desacuerdos relacionados con las franquicias nacionales, según la información difundida por NDTV. Sus representantes conservarán los títulos obtenidos en sus respectivos países, aunque no competirán por la corona internacional.

La situación de Vietnam resulta particular porque, pese a no participar este año, el país está anunciado como sede de Miss Universo 2027.

A la lista se agregan Nepal, Angola, Zambia, Zimbabue y República del Congo, cuyas delegaciones enfrentaron problemas de visado o restricciones para conseguir visas estadounidenses necesarias para viajar a Puerto Rico.

Las causas de las ausencias no son equivalentes: algunas concursantes comunicaron decisiones personales, mientras otras quedaron impedidas de viajar o participar por circunstancias ajenas a su preparación. En el caso de Babau, la organización enfatizó que acompañarla durante su recuperación tiene prioridad sobre la competencia internacional.

La final de Miss Universo 2026 está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. Antes de la coronación, las participantes presentarán sus trajes nacionales el 21 de noviembre y competirán en las rondas preliminares de vestido de noche y traje de baño el día 22.

Sin embargo, los retiros confirmados modificarán la participación prevista para esta celebración internacional de belleza.