Los Rabanes ponen el sabor panameño en Las Vegas durante la semana del Latin Grammy

La gran noche de la música latina podrá ser vista en Panamá a través de las pantallas de TVMAX , que llevará a los televidentes la ceremonia este 12 de noviembre.

La música panameña también se hace sentir en Las Vegas. Los Rabanes se encuentran en Estados Unidos, donde han aprovechado su paso por la ciudad para compartir con reconocidos artistas de la música latina y participar en diferentes encuentros relacionados con la celebración de los Latin Grammy.

La agrupación panameña ha compartido en sus redes sociales varios momentos de su recorrido, entre ellos un encuentro con la cantautora Erika Ender, con quien interpretaron "Viva Panamá", en una muestra de orgullo por sus raíces.

Durante su estadía también coincidieron con el productor musical Trooko, se fotografiaron con el cantante Gusi, quien figura entre los nominados, y se encontraron con Eddy Lover, otro de los artistas panameños que participa en esta edición.

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Los Rabanes también acompañaron al compositor Omar Alfanno durante el homenaje que se le realizó en el marco de las actividades de la música latina.

En paralelo, la banda también aprovechó su recorrido por Los Ángeles para visitar el Paseo de la Fama de Hollywood, como parte de su agenda en Estados Unidos, donde desarrolla su gira internacional "Tres Décadas, Una Actitud".

Los Rabanes, liderados por Emilio Regueira, cuentan con más de 30 años de trayectoria. Originarios de Chitré, provincia de Herrera, se formaron en 1992 y se han caracterizado por fusionar rock, ska, reggae y ritmos latinos.

En 2007 obtuvieron el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock por "Kamikaze", reconocimiento que consolidó su proyección internacional. Actualmente, la agrupación promociona "Máskara", su producción discográfica número 19.

La ceremonia principal de la edición 2026 de los Latin Grammy se celebrará este jueves 12 de noviembre en Las Vegas.

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