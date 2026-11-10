Paul McCartney alcanza una fortuna de $1.400 millones y entra al podio de músicos billonarios

El patrimonio de Paul McCartney alcanzó aproximadamente 1.400 millones de dólares, según una estimación publicada por Forbes. La cifra sitúa al exintegrante de The Beatles en el tercer puesto entre los músicos más ricos del mundo, una clasificación que refleja el valor económico de sus composiciones, sus negocios editoriales y décadas de actividad artística.

Por delante del cantante británico aparecen Jay-Z, con una fortuna calculada en 2.800 millones de dólares, y Taylor Swift, cuyo patrimonio se estima en 2.000 millones. Forbes presentó los datos mediante The Billie, su boletín dedicado a la industria musical, en el que examinó las diferentes fuentes de riqueza del compositor.

La mayor parte de su fortuna no depende exclusivamente de los conciertos. Una pieza importante de su estructura empresarial es MLP Communications, compañía editorial que McCartney fundó en 1969. A través de ella gestiona derechos de sus propias obras y también composiciones pertenecientes a otros creadores, lo que le permite recibir ingresos asociados a distintos repertorios.

Entre los activos administrados por esa empresa figuran canciones de Buddy Holly, partituras de musicales de Broadway y temas tradicionales de Navidad. De acuerdo con la valoración difundida, las adquisiciones de catálogos musicales representan cerca de 250 millones de dólares dentro del patrimonio del artista.

Otra fuente de ingresos procede de Apple Corps, la empresa relacionada con The Beatles. McCartney participa en una cuarta parte de sus beneficios, derivados de actividades como la reproducción digital de canciones, la venta de discos de vinilo y la comercialización de productos vinculados con el grupo.

Te puede interesar: Henry Cavill dedica un emotivo mensaje a los caídos durante una salida familiar en el Domingo del Recuerdo

Te puede interesar: Apuñalan a un invitado en la fiesta de Halloween de Jamie Foxx y detienen a sospechoso

Según la información publicada, Apple Corps genera alrededor de 50 millones de dólares anuales. Forbes calcula que la participación correspondiente a cada integrante de la banda, o a sus herederos, tiene un valor superior a 150 millones de dólares. Estas cifras muestran que la actividad comercial del conjunto continúa produciendo recursos muchos años después de su separación.

A ese apartado se añaden los derechos de composición del repertorio de The Beatles. McCartney recibe aproximadamente 10 millones de dólares al año por esta vía, después de una prolongada disputa legal que se extendió durante unas dos décadas para recuperar y asegurar derechos sobre las canciones. Forbes valora esta fuente de ingresos en al menos 200 millones de dólares.

Las actuaciones en directo también forman parte de la ecuación. Su gira Got Back, desarrollada entre 2022 y 2025, reunió 79 conciertos en diferentes países. Esas presentaciones contribuyeron a sus ingresos y confirmaron que el músico mantiene una actividad profesional sostenida incluso después de haber superado las ocho décadas de vida.

Fuera de los escenarios, el británico posee inversiones inmobiliarias en distintas regiones y una colección privada de arte que incluye obras de René Magritte y Pablo Picasso. Estos activos se suman al valor de sus empresas y de los derechos musicales al calcular su patrimonio total.

A sus 84 años, McCartney continúa desarrollando proyectos creativos. En mayo de 2026 publicó The Boys of Dungeon Lane, su vigésimo álbum de estudio como solista. También protagoniza el documental Man on the Run, dirigido por Morgan Neville, que recorre su trayectoria tras la disolución de The Beatles y la formación de Wings junto a Linda McCartney y otros músicos.

Aunque se trata de una estimación patrimonial y no de dinero disponible en efectivo, coloca a McCartney entre las mayores fortunas de la industria musical mundial y destaca el peso duradero de los derechos de autor musicales.