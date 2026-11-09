Apuñalan a un invitado en la fiesta de Halloween de Jamie Foxx y detienen a sospechoso

Por ahora, lo confirmado es que un invitado sufrió una lesión en el cuello , recibió atención de emergencia y un sospechoso fue arrestado por la agresión denunciada.

La tradicional fiesta de Halloween de Jamie Foxx terminó con una intervención policial después de que un hombre fuera apuñalado en el cuello durante la celebración organizada en la residencia del actor estadounidense. El incidente ocurrió la noche del sábado en Thousand Oaks, California, y dejó a una persona lesionada y a un sospechoso bajo custodia.

Según información publicada el domingo por TMZ, agentes de policía y personal de emergencias acudieron a la propiedad de Foxx tras recibir un aviso relacionado con una agresión. El encuentro, que formaba parte de las celebraciones anuales de Halloween del artista, quedó marcado por un episodio cuyas circunstancias todavía no han sido esclarecidas públicamente.

Las fuentes policiales consultadas por el medio señalaron que la víctima presentaba una herida superficial en el cuello. Los paramédicos le prestaron asistencia médica en el lugar, aunque los reportes disponibles no establecen si posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario ni ofrecen información adicional sobre su evolución.

Como parte de la respuesta de las autoridades, un hombre fue detenido y señalado por una presunta agresión con arma mortal. Hasta el momento, su identidad no ha sido divulgada, y tampoco se han conocido detalles que permitan establecer qué vínculo tenía con la persona herida o con los demás asistentes a la celebración.

La investigación busca aclarar cómo comenzó el altercado y qué sucedió inmediatamente antes de la agresión. No se ha informado si existió una discusión previa, cuál fue el objeto utilizado para causar la lesión ni qué motivó el ataque. Esos aspectos permanecen sin una explicación oficial en los datos conocidos hasta ahora.

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Tampoco se ha confirmado si Jamie Foxx presenció el incidente, intervino de alguna manera o se encontraba cerca cuando ocurrió. Aunque los hechos tuvieron lugar en su propiedad, la información divulgada no atribuye al actor participación alguna en el enfrentamiento ni señala que sea objeto de una investigación por lo sucedido.

Parte de la situación quedó registrada en imágenes difundidas por TMZ y posteriormente retomadas por otros medios. Sin embargo, la existencia de ese material no ha permitido conocer públicamente una secuencia completa del episodio ni resolver las preguntas sobre el origen de la confrontación.

La presencia de policías y paramédicos modificó el desarrollo de una reunión concebida como una celebración de disfraces. El incidente también atrajo atención por haberse producido durante una fiesta organizada por una figura conocida del cine y la música, aunque las autoridades no han divulgado la lista de invitados ni identificado a otras personas involucradas.

La información tampoco precisa cuántas personas estaban presentes al momento del ataque ni si la celebración continuó después de la llegada de servicios de emergencia.

El episodio recuerda otro hecho violento relacionado con el actor. En diciembre de 2024, Foxx resultó herido en la boca durante una discusión en un restaurante de Beverly Hills. Según los reportes de entonces, alguien lanzó un vaso que lo golpeó y el artista necesitó puntos de sutura para tratar la lesión.

La policía investigó aquel altercado, pero no se reportaron detenciones. Se trató de un acontecimiento distinto al ocurrido en Thousand Oaks, por lo que no existe información que permita vincular ambos casos más allá de que sucedieron durante reuniones sociales relacionadas con Foxx.

En cuanto a la fiesta de Halloween, las autoridades mantienen pendientes las explicaciones sobre el origen del ataque y la situación judicial del detenido.