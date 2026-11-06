Manuel Turizo cantará durante el espectáculo de medio tiempo de la NFL en Madrid

Por ahora, la única certeza sobre el espectáculo es el protagonismo del colombiano.

Manuel Turizo será el protagonista musical del NFL Madrid Game 2026, el encuentro de fútbol americano que se disputará el próximo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. La liga estadounidense confirmó que el cantante colombiano encabezará el espectáculo del descanso, una actuación que llevará la música latina a uno de los escenarios deportivos más conocidos de España.

El anuncio fue realizado por la National Football League (NFL) mediante sus redes sociales, con una publicación compartida también por la cuenta española de la competición. La organización identificó expresamente al intérprete como el artista principal de la presentación prevista para el intermedio del partido.

“¡Manuel Turizo será el artista principal del espectáculo del descanso durante el partido de la NFL Madrid Game 2026, el 8 de noviembre!”, señaló el comunicado difundido en Instagram. La confirmación puso fin a las expectativas sobre quién encabezaría la parte musical de la jornada.

El encuentro enfrentará a los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals en el estadio del Real Madrid. Mientras los dos equipos disputarán el partido sobre el césped, Turizo tendrá a su cargo la actuación central del descanso, un espacio que combina el deporte con el entretenimiento ante el público asistente.

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La elección del colombiano también generó reacciones inmediatas entre los seguidores de la NFL. En los comentarios de la publicación aparecieron mensajes de entusiasmo por su participación y solicitudes para que incluya algunos de sus temas más populares en el repertorio del espectáculo.

Entre las respuestas destacaron “Vamos”, “Que cante ‘La Bachata’ por favor” y “Este partido no me lo pierdo”. Otros usuarios escribieron “Un cantante increíble” y “Es un gran artista, si canta sus mejores temas será increíble”, reflejando las expectativas que despertó el anuncio.

La mención de La Bachata entre los comentarios demuestra el interés de parte de la audiencia por escuchar uno de los éxitos asociados con Turizo. Sin embargo, la liga no ha comunicado qué canciones interpretará el artista durante su presentación, por lo que cualquier posible repertorio continúa sin confirmación oficial.

Tampoco se han revelado los nombres de eventuales invitados musicales. La información publicada hasta ahora establece únicamente que Manuel Turizo será el cabeza de cartel, sin precisar si compartirá escenario con otros cantantes o músicos durante el intermedio.

El espectáculo formará parte de una cita que reunirá en Madrid a aficionados al fútbol americano y seguidores de la música del colombiano. El Santiago Bernabéu, habitualmente asociado con los partidos del Real Madrid, recibirá esta vez a dos equipos de la liga estadounidense y a un artista latino como figura principal del descanso.

La confirmación llega mientras la NFL prepara su partido madrileño para el domingo 8 de noviembre. Con la identidad del cantante ya anunciada, permanecen pendientes los detalles de la puesta en escena, la duración de la actuación y las posibles colaboraciones que puedan incorporarse al programa.

Para Turizo, la presentación supone una nueva aparición ante una audiencia internacional, esta vez en un evento deportivo y no en un concierto convencional. La actuación se desarrollará dentro de la programación del partido entre Falcons y Bengals, y permitirá que su música forme parte de la experiencia de los asistentes al estadio.

El anuncio también concentró la atención en la programación musical de una jornada deportiva especialmente esperada en Madrid.

Los seguidores deberán esperar nuevas comunicaciones de la NFL para conocer las canciones y el formato definitivo de su participación en el Madrid Game 2026.