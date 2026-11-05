De Dragon Ball Z a fiscal general de Texas: Nathan Johnson gana una elección histórica en Estados Unidos

Ahora, su carrera une dos escenarios muy diferentes: las bandas sonoras de una serie animada y la dirección de la fiscalía general de Texas.

El nombre de Nathan Johnson comenzó a circular entre seguidores de Dragon Ball Z por otra razón: el antiguo compositor de la serie ganó las elecciones para convertirse en fiscal general de Texas. El político demócrata, abogado y senador estatal, protagonizó una victoria que puso fin a décadas de triunfos republicanos en ese cargo.

Johnson derrotó al republicano Mayes Middleton con una diferencia cercana a siete puntos porcentuales. Cuando se comunicó el resultado, el escrutinio alcanzaba el 97 % de los votos, según reportes del 4 de noviembre. Será el primer demócrata elegido para dirigir la fiscalía general texana desde 1994.

La toma de posesión está prevista para el 12 de enero de 2027. Johnson sucederá a Ken Paxton, quien dejó la posición para competir por un escaño en el Senado estadounidense, contienda en la que fue derrotado por el demócrata James Talarico.

Más allá de los resultados electorales, su trayectoria llamó la atención por una etapa profesional poco habitual entre los dirigentes políticos. Antes de ingresar al Senado estatal, Johnson compuso música para la versión estadounidense de Dragon Ball Z, incluyendo episodios y películas de la popular franquicia japonesa.

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Su acercamiento a la composición comenzó mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Texas en Austin. Apasionado del piano desde joven, aprendió a crear piezas musicales y llegó a apartarse temporalmente del ejercicio jurídico para explorar oportunidades en producciones audiovisuales.

El contrato con Funimation, empresa encargada de distribuir la serie en inglés en Estados Unidos, surgió de una coincidencia. Johnson buscaba alquilar un edificio de oficinas en Dallas para establecer un bufete cuando el propietario descubrió sus conocimientos musicales y le habló de sus contactos con la compañía.

Aunque desconocía la animación japonesa, presentó muestras de su trabajo y consiguió participar en el proyecto. Años después recordó aquella oportunidad con sorpresa: “Fue una de las coincidencias más extrañas que he experimentado”.

En esa misma entrevista, concedida en 2012 a seguidores de la franquicia, explicó: “Nunca había visto Dragon Ball, nunca había oído hablar de Dragon Ball Z en mi vida. Nunca había visto un episodio de anime y tampoco había hecho música para un proyecto comercial en mi vida”.

Su trabajo musical abarcó los primeros 67 episodios de la versión inglesa emitida en 2005 y cinco películas: The World’s Strongest, The Tree of Might, Broly — Second Coming, Fusion Reborn y Wrath of the Dragon. Entre sus composiciones se encuentra el tema asociado con Super Gogeta.

Para construir su sonido, Johnson tomó referencias del cine de Tim Burton y de la banda sonora de Pee-wee’s Big Adventure. También escuchó el trabajo de Bruce Faulconer, otro compositor relacionado con Dragon Ball Z, aunque desarrolló una propuesta propia.

El músico recordó además que preparaba las piezas mientras su hijo pequeño, entonces de aproximadamente un año, permanecía sentado sobre sus rodillas. El niño reconocía a Goku cuando aparecía en pantalla, según contó Johnson en una conversación con el senador Taylor Rehmet.

Su actividad como compositor se concentró principalmente entre 2000 y 2007. Posteriormente retomó la abogacía y dio el salto a la política: ganó un escaño en el Senado de Texas en 2018 y comenzó a ejercer en enero de 2019.

Durante su labor legislativa promovió propuestas sobre educación pública, electricidad, salud, inteligencia artificial y justicia penal. Presentó alrededor de 433 iniciativas, de las cuales 134 llegaron a convertirse en ley.