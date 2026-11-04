Jennifer Lopez sorprende a Adamari López con su reacción al disfraz que le dedicó en Halloween

El episodio quedó registrado tanto en la publicación original como en las declaraciones posteriores de la presentadora puertorriqueña.

Jennifer Lopez sorprendió a Adamari López con un comentario en Instagram después de que la presentadora puertorriqueña se caracterizara como la cantante durante las celebraciones de Halloween. La reacción de la artista llegó directamente a la publicación en la que Adamari mostró su transformación y terminó convirtiéndose en uno de los momentos que más ilusión le provocaron.

La conductora participó en los festejos televisivos del viernes 30 de octubre, una jornada en la que diferentes figuras de la televisión hispana dejaron a un lado su apariencia habitual para representar a personalidades conocidas. Adamari decidió rendir homenaje a JLo mediante un vestuario inspirado en uno de los atuendos emblemáticos de la intérprete estadounidense.

Para compartir el resultado, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram y explicó a sus seguidores el motivo de su elección. “Me convertí por un ratito en JLo para celebrar Halloween hoy en el show. ¿Les gustó el resultado final?”, escribió la actriz y presentadora, invitando a su comunidad a opinar sobre la caracterización.

Entre las respuestas apareció un mensaje especialmente significativo: la propia Jennifer Lopez comentó “Preciosa”. Con esa sola palabra, la cantante expresó su aprobación al homenaje, sin necesidad de una explicación adicional. El comentario adquirió protagonismo porque procedía de la figura que había servido como inspiración para el disfraz.

La reacción no pasó inadvertida para Adamari, quien volvió a hablar del tema el lunes 2 de noviembre durante una emisión de Desiguales, el programa vespertino de Univision producido por Carlos Mesber. Allí explicó cómo recibió las palabras de la artista y dejó claro que el reconocimiento le había generado una emoción especial.

“Emocionadísima porque JLo me puso un comentario de que estaba preciosa y de que de alguna manera me parecía, así que qué chévere. JLo, me encanta que hayas hecho ese comentario, me sentí muy honrada”, expresó la presentadora de 55 años al referirse al mensaje que recibió en redes sociales.

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Sus declaraciones permitieron conocer la importancia que tuvo para ella una interacción que, aunque breve, llegó de la propia protagonista del homenaje. Adamari no se limitó a mostrar el disfraz ante las cámaras: también compartió públicamente su agradecimiento por la atención que recibió de la cantante.

Además de su participación en Desiguales, Adamari conduce el concurso televisivo ¿Quién caerá?, cuya nueva temporada se transmite por UniMás a las siete de la noche, hora del Este. Su actividad en televisión coincidió así con una celebración que permitió mostrar una faceta distinta de su presencia habitual frente a las cámaras.

La elección de Jennifer Lopez como inspiración situó el vestuario dentro de los homenajes a figuras de la música y el entretenimiento que suelen verse durante Halloween. En este caso, el elemento que hizo trascender la caracterización fue la respuesta pública de la artista estadounidense en la misma publicación donde apareció la fotografía.

La experiencia también evidenció cómo una interacción directa entre celebridades puede prolongar la conversación alrededor de un programa televisivo más allá de su emisión. La publicación de Adamari permitió que el homenaje llegara hasta la cantante y que su reacción fuera conocida posteriormente por los espectadores de Desiguales.

Para la conductora, la palabra que Jennifer Lopez dejó en Instagram se convirtió en motivo de celebración. La artista reconoció su caracterización y Adamari respondió desde la televisión con entusiasmo y agradecimiento, cerrando así un intercambio que comenzó con un disfraz de Halloween y continuó con un mensaje inesperado.