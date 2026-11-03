Batimóvil atropella a un actor durante The Batman Part II y obliga a interrumpir el rodaje

Un accidente durante la filmación de The Batman Part II obligó a detener temporalmente el trabajo después de que el Batimóvil atropellara a un integrante del elenco. El incidente ocurrió durante una escena de acción en los estudios Leavesden, situados en Hertfordshire, Reino Unido, donde se desarrolla parte de la secuela protagonizada por Robert Pattinson.

La persona afectada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica y posteriormente regresó a su domicilio, donde continúa recuperándose. Su identidad no ha sido divulgada y tampoco se conocen públicamente las lesiones que sufrió. Hasta la publicación de la información, Warner Bros. no había respondido a las consultas sobre lo sucedido.

Una fuente con acceso al lugar describió la reacción del equipo: “La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente. Estas películas de acción siempre implican cierto nivel de riesgo, y este accidente fue un recordatorio de eso”.

El testimonio confirma que las actividades quedaron interrumpidas tras el atropello, pero no establece quién conducía el vehículo ni cómo se produjo exactamente el contacto con el actor. Tampoco se informó cuánto duró la suspensión. La producción retomó posteriormente sus labores en el mismo complejo cinematográfico.

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Robert Pattinson, de 40 años, vuelve a interpretar a Bruce Wayne y a su identidad como Batman. La nueva entrega continúa la historia iniciada en la película dirigida por Matt Reeves, aunque el desarrollo de la secuela ha atravesado otros cambios durante las últimas semanas.

Reeves se apartó temporalmente del rodaje por motivos personales, sin abandonar el proyecto. Para completar las escenas pendientes se incorporó Steven Soderbergh, cineasta reconocido por Ocean’s Eleven. Su participación permite avanzar con la filmación mientras el director original atiende asuntos familiares.

Pattinson agradeció públicamente la colaboración: “Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado. Matt había puesto muchísimo trabajo en el guion y estamos casi terminando”.

Paralelamente, han surgido especulaciones sobre los personajes que podrían aparecer en The Batman Part II. Un video relacionado con el Halloween de Heidi Klum dejó ver materiales de utilería asociados al maquillador Mike Marino, quien participó en la primera película y también trabaja en la continuación.

Entre los objetos figuraban lo que parecía ser un molde facial de Brian Tyree Henry con una alteración en el labio, una caja identificada como Zsasz y otra con la inscripción Owl 3. Esas pistas dieron lugar a versiones sobre Harvey Dent, Victor Zsasz y la Corte de los Búhos.

Las interpretaciones siguen sin confirmación oficial. Una versión atribuida al analista Jeff Sneider relacionaba a Henry con Harvey Dent y a Sebastian Stan con Victor Zsasz. La Corte de los Búhos, por su parte, es una organización ficticia de Gotham creada por Scott Snyder y Greg Capullo en 2011.

El reparto incluye también a Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright y Scarlett Johansson. Algunos personajes de los nuevos integrantes permanecen sin anuncio oficial, mientras la producción continúa trabajando en la historia del vigilante de Ciudad Gótica.

Por ahora, la película conserva su estreno previsto para el 18 de febrero de 2028. No se ha comunicado ningún cambio en esa fecha como consecuencia del accidente. La información disponible indica que el rodaje fue reanudado y que la persona atropellada pudo salir del hospital para continuar su recuperación en casa.