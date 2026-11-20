El estreno del 2 de diciembre permitirá conocer cómo Santa y su improvisado equipo intentarán resolver el robo antes de Navidad.

Arnold Schwarzenegger regresa a las historias de Navidad con un personaje diferente al que interpretó hace tres décadas. El actor encarnará a Santa Claus en Misión Bolsa Mágica, una película de acción y comedia que llegará directamente a Prime Video el próximo 2 de diciembre de 2026.

La producción, cuyo título original es The Man with the Bag, plantea una emergencia inesperada en vísperas de la celebración: una elfa rebelde roba la bolsa mágica que Santa utiliza para repartir regalos. Sin ella, la tradicional entrega navideña queda amenazada y el protagonista necesita recuperarla antes de que llegue la noche decisiva.

La responsable del robo será interpretada por Awkwafina. Para enfrentarse a la situación, Santa no recurrirá únicamente a sus poderes, sino que buscará la colaboración de alguien acostumbrado a realizar operaciones arriesgadas. Su elegido será Vance, un ladrón al que dará vida Alan Ritchson.

La elección tiene una particularidad: Vance figura en la lista de personas traviesas de Santa Claus. Pese a ese antecedente, sus habilidades resultarán necesarias para organizar un plan destinado a recuperar el objeto desaparecido. Así, un personaje asociado con la entrega de obsequios terminará involucrado en una operación propia de las películas de atracos.

Vance reunirá a su hija y a varios cómplices con experiencia delictiva para ejecutar la misión. El grupo deberá combinar sus capacidades mientras enfrenta obstáculos, persecuciones y situaciones humorísticas. La película utilizará esa colaboración improbable como punto de partida para una aventura familiar que mezcla fantasía navideña con recursos habituales del cine de acción.

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Además de Schwarzenegger, Ritchson y Awkwafina, el reparto incluye a Ken Jeong, Jane Krakowski, Liza Koshy, Kyle Mooney, Berkeley James y Michael Cyril Creighton. La dirección está en manos de Adam Shankman, responsable de películas como Hairspray y Desencantada, mientras que Allan Rice firma el guion.

La participación de Schwarzenegger recupera un vínculo cinematográfico que comenzó en 1996 con El regalo prometido, conocida originalmente como Jingle All the Way. En aquella comedia interpretaba a un padre que intentaba conseguir desesperadamente el juguete solicitado por su hijo para Navidad, en medio de las dificultades propias de las compras de última hora.

Ahora, treinta años después, la situación será distinta. En lugar de buscar un obsequio para un solo niño, su personaje deberá impedir que una bolsa robada ponga en riesgo la distribución de regalos. El cambio también lo llevará de interpretar a un padre preocupado a asumir directamente el papel de Santa Claus.

Misión Bolsa Mágica tendrá un estreno internacional en más de 240 países y territorios, incluido México. Su lanzamiento será exclusivo de Prime Video, por lo que no se ha anunciado una exhibición previa en salas cinematográficas. La plataforma incorporará la película a su catálogo al comienzo de diciembre, durante la temporada de producciones relacionadas con las fiestas.

Según los detalles divulgados, la cinta tendrá una duración aproximada de 111 minutos y clasificación PG en Estados Unidos. Esa categoría corresponde a contenidos para los cuales se recomienda orientación de padres o responsables, aunque no implica una restricción general de acceso para menores.

La historia introduce una relación entre personajes con objetivos: Santa busca proteger la celebración, mientras Vance deberá poner sus destrezas al servicio del rescate.

La nueva producción reunirá así a dos actores asociados con papeles de acción, Schwarzenegger y Ritchson, dentro de una historia que sustituye las misiones convencionales por la recuperación de un objeto mágico.