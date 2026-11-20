Nombrado caballero en 2010 por la reina Isabel II, Stewart dejó además una participación en Avengers: Doomsday , película que reúne nuevamente su trabajo con McKellen y que figura entre sus últimas apariciones cinematográficas.

La muerte de Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men, vuelve a ocupar la atención pública después de conocerse los detalles oficiales sobre las condiciones médicas registradas en su certificado de defunción.

El actor británico falleció el 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, acompañado por su esposa, la cantante Sunny Ozell. Más de tres semanas después, la documentación permitió precisar que sufrió un paro cardiorrespiratorio y presentaba un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy.

Los datos fueron difundidos por TMZ tras acceder al certificado. La información complementa el anuncio realizado el 29 de octubre por Kelly Bush Novak, portavoz del intérprete, quien había comunicado que Stewart atravesaba un cuadro de alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy.

El documento también establece que sus restos fueron sometidos el 3 de noviembre a un procedimiento de hidrólisis alcalina, conocido como cremación con agua. Este dato se conoció junto con las precisiones médicas sobre su fallecimiento.

La noticia llega después de los mensajes de despedida compartidos por familiares y compañeros de profesión. Dos semanas después de la muerte, Ozell publicó un homenaje en Instagram en el que agradeció las muestras de cariño recibidas y recordó los casi veinte años que compartieron.

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“No nos quedó nada por decir. Él sabía que yo lo amaba y yo sé que él me amaba”, escribió la cantante al referirse a su relación con el actor.

Uno de los homenajes más personales llegó de Ian McKellen, su amigo y compañero en la saga X-Men, donde interpretó a Magneto. Ambos se conocieron décadas atrás durante su paso por la Royal Shakespeare Company, aunque entonces no coincidieron en las mismas producciones.

“Nos conocimos hace medio siglo, cuando éramos dos jóvenes actores ambiciosos en la Royal Shakespeare Company, aunque no coincidimos en las mismas producciones”, recordó McKellen.

El intérprete también evocó una conversación mantenida en Londres cuando Stewart le contó que le habían ofrecido protagonizar Star Trek. McKellen admitió que le había planteado dudas sobre las consecuencias de abandonar temporalmente su trayectoria teatral británica para trabajar en Hollywood.

“Pero, Patrick, pensá en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad querés arriesgarte a terminar perdido en Hollywood durante años y años?”, recordó haberle preguntado. Después reconoció el acierto de aquella elección: “Asumió el riesgo y, ¡menos mal para todos nosotros que lo hizo!”.

Su amistad continuó sobre los escenarios con montajes de Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y Tierra de nadie, de Harold Pinter. Al despedirlo, McKellen destacó su vínculo con Yorkshire y su manera directa de expresarse: “Llevaba el corazón en la manga, lo que lo hizo un hombre en quien confiar, admirar y, en mi caso, amar”.

Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire. Estudió en la Bristol Old Vic Theatre School y se incorporó en 1966 a la Royal Shakespeare Company. Su trabajo teatral incluyó personajes de Shakespeare y una producción de Macbeth que le valió una nominación al premio Tony.

En 1987 comenzó a interpretar a Picard, personaje que encarnó durante siete temporadas televisivas, cuatro películas y posteriormente la serie Star Trek: Picard. Desde 2000 también dio vida al Profesor X en distintas producciones cinematográficas de Marvel.