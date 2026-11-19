Por ahora, la información sobre la bebé procede de la felicitación de una colaboradora de la película.

La llegada del tercer bebé de Anne Hathaway y Adam Shulman estuvo acompañada de una revelación inesperada. Aunque la pareja había mantenido en reserva el sexo de su nuevo integrante, una publicación de Molly Rogers, diseñadora de vestuario de El diablo viste a la moda 2, dio a conocer que se trata de una niña.

El detalle apareció en una historia de Instagram compartida por Rogers, integrante del equipo creativo de la secuela que protagoniza Hathaway. Para felicitar a la actriz por su maternidad, la diseñadora publicó la imagen de un oso de peluche vestido con prendas elegantes y añadió un mensaje en el que se refería a la recién nacida como una niña.

Hasta ese momento, ni Hathaway ni su esposo habían comunicado públicamente esa información. La felicitación terminó convirtiéndose en la primera referencia difundida sobre el sexo de su tercer bebé, aunque no surgió de un anuncio oficial realizado por los padres.

La noticia del nacimiento se conoció el martes 17 de noviembre. Ese mismo periodo, TMZ informó que la actriz había sido vista en Nueva York con un recién nacido acomodado contra su pecho mediante un portabebés. La aparición se sumó a las informaciones sobre la ampliación de su familia.

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El embarazo había sido anunciado en junio, mientras Hathaway participaba en actividades promocionales relacionadas con El diablo viste a la moda 2. La intérprete eligió Instagram para compartir un video en el que inicialmente aparecía con un conjunto blanco que disimulaba su abdomen. Después retiró los brazos y dejó ver su embarazo.

La publicación estuvo musicalizada con Baby, I’m Yours, de Barbara Lewis. Con ese anuncio, la actriz confirmó que esperaba otro hijo, pero no adelantó entonces si sería niño o niña. Ese dato permaneció fuera del conocimiento público hasta la publicación de Rogers.

Hathaway, de 44 años, y Shulman, de 45, están casados desde septiembre de 2012. Se conocieron en 2008 y anunciaron su compromiso en noviembre de 2011. Antes de esta llegada, eran padres de Jonathan, de diez años, y Jack, de seis, por lo que la recién nacida es su tercera hija o hijo en común.

La posibilidad de ampliar la familia ya había sido abordada por la actriz en entrevistas. En marzo de 2022, con WSJ Magazine, explicó que contemplaba tener otro bebé y reconoció que la maternidad incluye dificultades que no siempre aparecen en los relatos públicos sobre esa experiencia.

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En abril de este año volvió a referirse al tema ante People. Allí habló de su experiencia con los embarazos anteriores y de las complicaciones que pueden acompañar ese proceso. También expresó que consideraba afortunado haber atravesado favorablemente sus dos gestaciones previas.

Meses después, en julio, conversó con Access Hollywood sobre la decisión de buscar un embarazo después de los 40 años. Según explicó, ella y Shulman habían procurado mantener expectativas realistas ante las dificultades posibles y se sentían agradecidos por la oportunidad de recibir a otro integrante de la familia.

La actriz ha defendido, además, la privacidad de sus hijos. En una entrevista publicada por PORTER en noviembre de 2023, explicó que deseaba que pudieran desarrollar sus propias vidas sin permanecer sometidos a la exposición derivada de su carrera cinematográfica.

Hathaway y Shulman no habían revelado directamente el sexo de la recién nacida, cuya llegada coincide con una nueva etapa familiar y con el regreso de la actriz a una de sus producciones más conocidas.