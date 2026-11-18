La actriz británica Tina Simmons, recordada por sus apariciones en Star Wars y varias películas de James Bond, murió a los 83 años. La noticia se conoció el 16 de noviembre de 2026, cuando una amiga cercana informó públicamente que la intérprete había sido encontrada sin vida en su apartamento. Hasta el momento, no se ha divulgado la causa de su fallecimiento.

Fue Madeline Smith, también actriz, quien comunicó la noticia mediante una publicación en Facebook. Ambas mantenían una amistad de varias décadas, un vínculo que Smith recordó al compartir su tristeza por las circunstancias en las que fue hallada Simmons.

“Estoy devastada. A Tina Simmons la encontraron muerta en su apartamento. Terrible. Era mi amiga casi con toda seguridad desde 1968”, escribió Smith. En su mensaje también lamentó que su amiga hubiera muerto sola y expresó su deseo de organizar un encuentro para recordar su vida.

La información disponible no permite determinar qué ocurrió antes de la muerte de Simmons. Tampoco se han conocido explicaciones oficiales sobre las circunstancias del hallazgo. Según lo divulgado hasta ahora, su familia no había emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento.

Aunque muchos espectadores quizá no identificaban su nombre, Simmons desarrolló una carrera de aproximadamente seis décadas en producciones cinematográficas y televisivas. Su trabajo incluyó personajes secundarios, apariciones breves y labores como doble de cuerpo y sustituta de otras actrices.

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Uno de sus créditos más reconocidos está relacionado con Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi, estrenada en 1983. Allí interpretó a una técnica rebelde que aparece durante los preparativos de la Alianza Rebelde para combatir al Imperio Galáctico. Su participación fue pequeña, pero la vinculó con una de las franquicias más conocidas del cine.

También formó parte de distintas entregas de James Bond, en ocasiones sin aparecer acreditada oficialmente. En Octopussy, de 1983, encarnó a una mujer alemana vinculada con el circo. Dos años después participó en A View to a Kill como propietaria de un caballo de carreras.

En The Living Daylights, estrenada en 1987, interpretó a una agente. Su relación con la saga continuó décadas más tarde mediante apariciones en Die Another Day, de 2002, y No Time to Die, de 2021. Esos trabajos muestran la extensión temporal de su presencia en producciones de espionaje.

Su filmografía abarcó asimismo títulos de superhéroes como Superman III, Supergirl y Superman IV: The Quest for Peace. Participó además en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, La tiendita del horror, Misión Imposible y Batman: el caballero de la noche, estrenada en 2008.

La variedad de sus trabajos explica por qué su nombre aparece asociado a películas distintas entre sí. Desde grandes producciones de Hollywood hasta programas de la televisión británica, su actividad profesional se desarrolló durante décadas sin depender de papeles principales. Algunas de sus intervenciones fueron tan breves que no recibieron crédito en pantalla, una circunstancia presente en sus colaboraciones con la saga del agente James Bond, según los antecedentes de su carrera.

En televisión trabajó principalmente en producciones británicas. Entre ellas figuran Doctor Who, EastEnders, Coronation Street, Only Fools and Horses, The Bill y Minder. Su trayectoria combinó así diferentes formatos y géneros, desde historias de ciencia ficción hasta series de larga duración.

La muerte de Tina Simmons deja una noticia marcada por la incertidumbre sobre sus causas. Por ahora, la confirmación pública procede del mensaje de Madeline Smith, quien recordó una amistad iniciada alrededor de 1968.