Las ferias comenzarán el próximo 1 de diciembre en Chiriquí y Herrera. La canasta navideña tendrá un peso aproximado de 35 libras y costará $15. Además, se prevé una entrega especial para hogares afectados por el sismo de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el próximo 1 de diciembre en las provincias de Chiriquí y Herrera, con la venta de una canasta navideña que costará $15 y tendrá un peso aproximado de 35 libras.