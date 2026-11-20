La puesta en escena, estrenada en el Teatro Nacional de Panamá, rinde homenaje a los 35 años de trayectoria de la cantautora. Medios y artistas internacionales, entre ellos Ismael Cala y Elvis Crespo, asistieron a la presentación.

Ciudad de Panamá, Panamá/La trayectoria artística de la cantautora panameña Erika Ender llegó al escenario del Teatro Nacional con el estreno de «Erika Ender, el musical», una puesta en escena que rinde homenaje a sus 35 años de carrera. La obra, presentada la noche del estreno en Panamá, constituye un reconocimiento en vida a la artista y propone contar parte de su historia a través del teatro.