La alianza busca visibilizar los proyectos de Techo, sumar voluntarios y ampliar la ayuda a familias afectadas en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

TVN Media y la organización Techo Panamá firmaron una alianza para apoyar los esfuerzos de reconstrucción de viviendas para familias afectadas por el sismo registrado en las provincias centrales, mediante la difusión de sus proyectos, la movilización de voluntarios y el respaldo a sus iniciativas comunitarias.

Guadalupe Guillén, director de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, destacó que el acuerdo reafirma el compromiso del medio de comunicación de dar voz y visibilidad a organizaciones que trabajan para ayudar a la población.

Señaló que las afectaciones provocadas por el sismo, especialmente en materia de vivienda, tendrán consecuencias que no podrán resolverse a corto plazo, por lo que requieren soluciones organizadas, planificadas y sostenibles.

A través de esta alianza, TVN Media pondrá sus plataformas de comunicación al servicio de Techo Panamá para visibilizar sus proyectos, promover las donaciones y convocar a voluntarios. Además, contempla la participación de colaboradores de la empresa en jornadas de apoyo comunitario.

Guillén indicó que el acuerdo no tiene un período de duración definido, sino que es concebido como una alianza a largo plazo para acompañar los proyectos que desarrolla la organización.

Por su parte, Tomás Paredes Duque, director general de Techo Panamá, explicó que el respaldo de medios de comunicación y empresas es clave para llegar a más personas, captar recursos y atender a un mayor número de familias en el menor tiempo posible.

La organización tiene previsto trabajar principalmente en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, las cuatro provincias más afectadas por el sismo. Paredes Duque indicó que ya han superado la meta inicial de su primera fase, que contemplaba la construcción de 50 viviendas, y esperan alcanzar una cifra mayor gracias a los aportes de donantes y aliados.

La selección de las familias beneficiarias se realiza mediante recorridos de campo para conocer sus condiciones habitacionales, así como consultas y coordinación con gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), con el objetivo de priorizar las necesidades y evitar duplicar esfuerzos con otras iniciativas de asistencia.

Techo Panamá busca que la respuesta a la emergencia no se limite a la construcción de casas, sino que contemple una atención integral a las comunidades y las necesidades de las familias afectadas, en un proceso de recuperación que tomará tiempo.