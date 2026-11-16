El homenaje incluyó un desfile cívico por el campus con más de 27 delegaciones y tuvo como abanderada a la Dra. Doris E. Franco Sánchez.

Panamá/La Fundación Ciudad del Saber rindió homenaje a la Generación de 1964 del Instituto Nacional con la izada de la Bandera Nacional en su Campo de Banderas, en reconocimiento a los protagonistas de los acontecimientos del 9 de enero y de la lucha por la soberanía de Panamá.

Tras el acto se realizó un desfile cívico por el campus en el que participaron más de 27 delegaciones, según informó la fundación. La jornada reunió a miembros de la comunidad de Ciudad del Saber, representantes de organizaciones y público invitado.

La abanderada fue la Dra. Doris E. Franco Sánchez, presidenta de la Asociación Instituto Nacional Generación 1964, quien recibió el reconocimiento por su vínculo con esa generación.

¿Por qué Ciudad del Saber homenajeó a la Generación de 1964?

Según la fundación, el homenaje tiene un significado particular en Ciudad del Saber, un antiguo enclave militar convertido en un campus donde convergen organizaciones, instituciones académicas, empresas, organismos internacionales y actores de la sociedad civil.

El profesor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, explicó que este año la Siembra de Banderas se hizo de manera discreta y que la institución tenía una deuda pendiente con esa generación de institutores.

Tenemos que asegurarnos que las nuevas generaciones sepan lo que costó, la importancia que han tenido estas gestas y que nos han llevado a ser el Panamá de hoy. — Jorge Arosemena - Presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber

Arosemena destacó que esa generación de institutores impulsó eventos que en su momento eran considerados "muy osados y atrevidos para la institucionalidad".

Generación de 1964: "no hay patria sin soberanía"

La Dra. Franco destacó el significado de representar a una generación vinculada a la defensa de la soberanía nacional y agradeció a la Fundación Ciudad del Saber por la invitación.

Actos como la Siembra de Banderas y la izada del pabellón nacional significan para nuestra generación recordar los años jóvenes de estudiante donde aprendimos que no hay patria sin soberanía que es exactamente lo que significa esta celebración. — Doris E. Franco Sánchez - Presidenta de la Asociación Instituto Nacional Generación 1964

De acuerdo con la fundación, la izada de la Bandera y el desfile cívico forman parte de las acciones que buscan mantener presentes los acontecimientos y protagonistas que contribuyeron a la construcción de la identidad nacional.