MEF entrega certificados Cepanim a viudos y sobrevivientes: cerca de 800 personas fueron citadas

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa con la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) a viudos, viudas y otros sobrevivientes que tienen derecho a este documento.

Durante la jornada de este día, unas 800 personas fueron convocadas para retirar sus certificados en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Megápolis. La atención también se desarrolla en las oficinas regionales del MEF en el resto del país, con excepción de Panamá Oeste, donde la entrega se realiza en los terrenos de la Feria de La Chorrera.

De acuerdo con autoridades de la entidad, en el punto de atención se habilitaron facilidades para las personas adultas mayores y quienes tienen movilidad reducida. Algunos beneficiarios destacaron la organización y rapidez del proceso, y señalaron que fueron atendidos incluso antes de la hora que tenían asignada.

Explicaron que la plataforma registra alrededor de 38,500 casos y que las entregas a los cónyuges se desarrollan conforme al orden de prelación establecido por ley. Indicó que, una vez concluya esta etapa, se continuará con las personas que acrediten uniones de hecho y, posteriormente, con los hijos sobrevivientes, quienes ocupan el último lugar en ese orden.

Mientras tanto, también se mantiene pendiente la entrega a beneficiarios vivos. El MEF recordó que la entrega se realiza únicamente a las personas que cuentan con una cita programada. Además, deben presentar su cédula de identidad personal vigente.

Con información de Elizabeth González