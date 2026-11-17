Los aspirantes a ingresar cuentan con distintas carreras en tres facultades, en la sede central y en las extensiones universitarias del país.

Panamá/La tercera fase del proceso de admisión de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) para el año 2027 cierra el viernes 27 de noviembre y, según informó la institución académica, el cierre aplica tanto en la sede central como en las extensiones universitarias y los programas académicos a nivel nacional.

Durante esta última etapa, los aspirantes pueden inscribirse en diversas carreras de las siguientes facultades:

Facultad de Educación Especial y Pedagogía

Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano

Facultad de Biociencias y Salud Pública

Entre las opciones disponibles figuran dificultades del aprendizaje, docencia en Inglés, informática educativa, gestión turística bilingüe y gerontología, entre otras carreras orientadas, de acuerdo con la Udelas, a la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo social, educativo y de la salud en Panamá.

Las carreras se imparten en modalidad presencial, con turnos diurnos, vespertinos y nocturnos, de acuerdo con la oferta académica de cada carrera y sede universitaria.

¿Cómo inscribirse?

Para iniciar la inscripción, los interesados deben ingresar a la cuenta oficial de Instagram @udelasadmision, seleccionar el enlace «Cita de Admisión» y completar el formulario correspondiente.

A través de esa misma plataforma también se pueden consultar las carreras disponibles durante esta tercera fase, indicó la universidad.