Ciudad de Panamá/Una mesa de trabajo presentará un informe ante la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal para definir si se suspende la vigencia de varios artículos del Acuerdo 316 y se da paso a una reforma. Así lo informó César Kiamco, representante del corregimiento de Bella Vista, al explicar que la medida busca calmar la inquietud de los residentes por las sanciones de hasta 5,000 dólares contempladas en la guía de diseño urbano.