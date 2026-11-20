Durante un congreso internacional celebrado en Panamá, representantes del Consejo Internacional de Enfermería y de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros abordaron los desafíos del sector. El gremio panameño reporta más de 3,000 profesionales desempleados y espera que el próximo año se abra un nuevo proceso de revisión salarial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 3,000 profesionales de enfermería están desempleados en Panamá, mientras el sector enfrenta desafíos relacionados con la revisión salarial, la falta de insumos y las condiciones de trabajo, sobre todo en las zonas apartadas del país. Estos temas fueron abordados durante un congreso internacional de enfermería que reunió esta semana a representantes del sector.

Felipe Ríos, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Panamá, señaló en Noticias AM que la cifra de desempleo corresponde a los registros de afiliación de la organización, que incluyen profesionales vinculados tanto al sector público como al privado. Ríos consideró necesario aumentar las oportunidades laborales para aprovechar el personal formado en el país y fortalecer la atención en los servicios de salud.

También indicó que Panamá cuenta con enfermeras desempleadas que esperan una oportunidad para ejercer su profesión. El presidente del Consejo Internacional de Enfermería, José Luis Cobos, coincidió en que la falta de profesionales es uno de los principales desafíos a escala mundial. Explicó que la organización representa a unos 30 millones de enfermeras, pero que todavía existe un déficit de aproximadamente seis millones.

Cobos también mencionó otros problemas compartidos entre distintos países, como la falta de reconocimiento profesional y las condiciones salariales. Sin embargo, destacó que la enfermería atraviesa una evolución, con profesionales que asumen nuevas competencias y responsabilidades dentro de los sistemas sanitarios.

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Revisión salarial y condiciones laborales

En el ámbito nacional, Ríos indicó que el gremio espera retomar las conversaciones para revisar los salarios de enfermeras y enfermeros, luego de más de 11 años sin un nuevo proceso de negociación sobre este tema. Según explicó, durante una reunión sostenida con el ministro de Salud, la asociación reiteró la necesidad de abordar la situación. Añadió que ha planteado el asunto en tres encuentros con el titular de la cartera durante el actual periodo de administración gremial.

Ríos señaló que esperan que el próximo año pueda abrirse un nuevo proceso, acompañado de una etapa de planificación en los meses previos. Aclaró que los compromisos pendientes relacionados con el reconocimiento de las especialidades, negociados en 2015, han avanzado y se han ido resolviendo.

En cuanto a las condiciones de trabajo, reconoció que todavía existen centros de salud que requieren insumos, equipos y mejores recursos para la atención de los pacientes. También mencionó las dificultades de transporte que enfrentan los profesionales que deben desplazarse entre comunidades. Como ejemplo, se refirió a las zonas comarcales, donde algunas enfermeras todavía deben trasladarse a caballo para cumplir con jornadas de vacunación y otras labores de atención.

Durante el congreso también se abordaron temas relacionados con la ética, la robótica, la telemedicina y la teleenfermería, así como la convivencia entre distintas generaciones de profesionales. Ríos destacó que la humanización del cuidado fue otro de los asuntos incluidos en la agenda académica, con la participación de un expositor de Argentina vinculado a esta área.

A su juicio, mejorar la calidad de los servicios de salud también requiere contar con suficiente personal de enfermería en las instalaciones. En ese sentido, insistió en que la incorporación de profesionales desempleados podría contribuir a fortalecer la atención que reciben los pacientes. Cobos, por su parte, llamó a las autoridades sanitarias a aprovechar las capacidades del personal de enfermería y aumentar la inversión en este campo.

También pidió a la ciudadanía mantener la confianza en estos profesionales, cuyo trabajo consideró fundamental para el funcionamiento de los sistemas de salud. "Sin enfermeras no hay salud, así que inviertan en enfermería", expresó el presidente del Consejo Internacional de Enfermería.