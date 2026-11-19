TVN Noticias se alzó con el Premio Excelencia como Mejor Noticiero Televisivo, un reconocimiento que resalta su trabajo en la cobertura de los acontecimientos nacionales e internacionales, así como su compromiso con mantener a la audiencia informada a través de un periodismo responsable, oportuno y cercano a la ciudadanía.

La gala de la entrega de los Premios Excelencia que organizan los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá se realizó este jueves 19 de noviembre.

Este galardón representa el esfuerzo de todo el equipo periodístico, técnico y de producción que diariamente trabaja para llevar a los hogares panameños información sobre los temas que impactan al país, con cobertura de los principales acontecimientos, investigación, seguimiento y contexto de los hechos.

El reconocimiento reafirma el compromiso de TVN Noticias con la búsqueda de la verdad, la responsabilidad informativa y el servicio a la audiencia, fortaleciendo su misión de informar con credibilidad y contribuir a una ciudadanía mejor informada.