El terremoto del 9 de octubre dañó el campanario y el retablo principal del templo. Los residentes han organizado rifas, tómbolas y ventas de comida para costear los arreglos.

Pocrí, Los Santos./Los vecinos de Pocrí, en la provincia de Los Santos, se unieron al párroco Antonio Pérez para reparar la iglesia Santo Tomás de Villanueva y piden el apoyo de los santeños para completar los trabajos. Aunque ya han recibido aportes de otras parroquias, les preocupa que las réplicas provoquen la caída de partes del templo afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

“Son pocrieños que han estado ayudando y también de otras parroquias que han aportado su granito de arena”, dijo Pérez. El párroco explicó que buscan adelantar los trabajos en las zonas dañadas ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Para Ilka Lourdes Paz, residente de Pocrí, los daños a la iglesia también significaron una pérdida para los vecinos. Al recordar cómo encontró el templo, dijo que la comunidad “perdió un punto de reunión, un punto donde se alimenta de la fe”.

Una de las tareas fue bajar la campana de la torre dañada. “Así tuvimos que contactar una grúa y personal que se atreviera a subir a la torre para poder bajar la campana, pero bueno, con el favor de Dios se logró sin ningún contratiempo”, relató Paz.

Con lo recaudado en las rifas, las tómbolas y las ventas de comida, los vecinos buscan cubrir los gastos de reparación. Su llamado a los santeños es que se sumen al esfuerzo para concluir los arreglos que aún necesita la parroquia.

Con información de Eduardo Javier Vega.