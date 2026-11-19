El programa busca ampliar la recolección y el tratamiento de aguas residuales y beneficiaría directamente a unos 310,000 habitantes. El préstamo tendrá un plazo de 18 años.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a la firma de un préstamo de hasta $95 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ampliar el acceso a los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de Panamá y en los distritos de Arraiján y La Chorrera.

La autorización consta en el Decreto de Gabinete N.º 17 del 11 de noviembre de 2026, publicado este jueves 19 de noviembre en la Gaceta Oficial N.º 30656 E.

El Ministerio de Salud (Minsa) estará a cargo de ejecutar el programa, que busca “contribuir a mejorar las condiciones ambientales de la Bahía de Panamá y los cuerpos de agua ubicados en el área metropolitana de Panamá y los distritos de Arraiján y La Chorrera”.

¿Por qué se requiere el financiamiento?

El Minsa solicitó los recursos en julio de 2025 para dar continuidad a proyectos de saneamiento financiados por el BID. Según el decreto, los trabajos habían sufrido retrasos y se acercaba la fecha límite para el último desembolso de los préstamos anteriores. El documento advierte que “los montos no desembolsados no están sujetos a más extensiones de dicho plazo”.

Además de dar continuidad a esas obras, el programa busca fortalecer la capacidad del Minsa para planificar y gestionar los servicios de saneamiento. El decreto estima que unos 310,000 habitantes del área de intervención se beneficiarían directamente.

¿Cómo se financiará el programa?

El préstamo de hasta $95 millones es la primera operación de una línea de crédito de hasta $210 millones para proyectos de saneamiento en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

El Gabinete también autorizó la firma de un financiamiento no reembolsable de hasta $4.75 millones bajo el programa BID CLIMA.

Para la primera operación, el decreto contempla un aporte local de hasta $172,449,174. Al sumar ese aporte y el préstamo del BID, el documento sitúa el costo total de esta operación en hasta $267,449,174. Los recursos se asignarán según las necesidades del programa durante su ejecución.

¿En qué plazo se pagará el préstamo?

El préstamo tendrá un plazo de 18 años desde la firma del contrato. Panamá dispondrá de seis años para los desembolsos, contados desde la entrada en vigencia del contrato, y deberá pagar la primera cuota de capital al cumplirse 78 meses. El decreto establece que los pagos se harán en “cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales”.

La tasa de interés se calculará con la referencia SOFR a tres meses, más el margen aplicable a los préstamos de capital ordinario del BID.

Los documentos requerirán el refrendo de la Contraloría General de la República y el Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto de cada año las partidas para pagar el capital, los intereses y las comisiones.