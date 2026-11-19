El apoyo del Senafront en Bugaba ha permitido destinar agentes a otros puntos de Chiriquí, según el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. La institución también prepara alojamiento para otros 30 agentes.

Chiriquí/En medio del femicidio de dos ciudadanas estadounidenses en Bugaba, la Policía Nacional reforzó el pie de fuerza en la provincia de Chiriquí al asignar más agentes a los operativos en curso que se realizan, indicó su director, Jaime Fernández, durante una visita al cuartel de David.

“Nosotros, como Policía Nacional, lo que sí estamos haciendo es colocando más unidades para poder que el tema se vuelva permanente. No se vuelva un tema puntual de una operatividad, sino que sostenidamente en el tiempo estas unidades estén acá”, dijo Fernández.

El director explicó que el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ha concentrado parte de su labor en Bugaba y sus alrededores, lo que ha permitido a la Policía reforzar otros sectores de Chiriquí.

En el cuartel de David, sede principal de la zona policial, continúan los trabajos para habilitar espacios donde los agentes puedan dormir y comer. Como parte de esos preparativos, la institución traslada furgones que servirán de alojamiento para unas 30 agentes.

Fernández también atribuyó el aumento de personal disponible a un programa especial de “vacaciones pagas” que, según dijo, permite reforzar las operaciones durante lo que resta del año, tanto en Chiriquí como en otras zonas policiales del país.

Diez allanamientos previstos en Chiriquí, que concentra casi el 27 % de la droga incautada

Fernández informó que la Policía y el Ministerio Público desarrollaban diligencias en Bugaba y otros puntos de la provincia. "Mira, en total tenemos para esta tarde 10 allanamientos. Esperamos asimismo que ese número crezca”, indicó.

Al preguntarle si las diligencias respondían directamente al doble homicidio de dos estadounidenses, Fernández explicó que formaban parte del conjunto de operaciones policiales en Chiriquí.

Según Fernández, en Chiriquí se decomisó casi el 27 % de la droga incautada por la Policía Nacional en todo el país. El director no precisó el período al que corresponde esa cifra. En su análisis sobre la violencia en la provincia, señaló que el narcotráfico incide en las disputas entre estructuras criminales por el control del territorio.

Coordinación con Costa Rica y Estados Unidos

Sobre la investigación por la muerte de los dos estadounidenses, Fernández confirmó que la Policía panameña mantiene contacto con autoridades de ambos países. “Así es, no solamente en Costa Rica, sino también con los Estados Unidos”, respondió cuando se le consultó por la coordinación con el país vecino.

Ayer miércoles, el fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara, anunció dichas diligencias con el país vecino y Estados Unidos.

El director indicó que ese día ya se habían celebrado reuniones con autoridades costarricenses. Explicó que una de las víctimas residía en Costa Rica y “tenía más de tres entradas al país”, en referencia a sus visitas a Panamá. Ese vínculo, según Fernández, llevó a incorporar a las autoridades costarricenses a la investigación.

Con información de Demetrio Ábrego.