La Fiscalía confirmó que autoridades de Estados Unidos colaboran en la investigación. La Policía informó que ha realizado alrededor de seis allanamientos en Chiriquí.

Chiriquí/La Fiscalía solicitó asistencia judicial a Costa Rica para recabar información que ayude a esclarecer el femicidio de dos ciudadanas estadounidenses en Bugaba, provincia de Chiriquí, confirmó el fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara.

“Es correcto, estamos realizando todas esas coordinaciones con el país vecino, con la Fiscalía de Asuntos Internacionales para recopilar todo tipo de información a través del vecino país de Costa Rica”, explicó Vergara.

Al ser consultado sobre el papel de las autoridades estadounidenses, el fiscal indicó que “ellos están participando activamente con nosotros para este caso”.

El crimen ocurrió la noche del sábado 14 de noviembre en la comunidad de El Mamey, corregimiento de Sortová.

Por ello, las autoridades mantienen abiertas al menos cuatro líneas de investigación. Vergara confirmó que una de ellas es el robo. “Vuelvo y les digo, tenemos varias líneas de investigación; entre ellas está el robo, no la podemos descartar hasta el momento”, dijo. Cuando le preguntaron si el sicariato también figuraba entre las hipótesis, respondió que “tampoco se descarta”.

El fiscal evitó precisar cuántas personas podrían estar involucradas, al manifestar que “todavía no podemos darle detalles de cuántos sospechosos, porque estamos en los actos de investigación recopilando todo tipo de información necesaria a efecto de dar con los autores de estos hechos”, manifestó.

Además, indicó que ambas mujeres recibieron disparos en la cabeza y que la Fiscalía había establecido contacto con sus familiares. Al momento de la entrevista, ya se habían practicado las autopsias y los cuerpos aún no habían sido retirados.

Policía reporta alrededor de seis allanamientos en Chiriquí

Por su parte, el director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) informó que equipos de Homicidios y de Inteligencia Policial se trasladaron desde la capital a Chiriquí para apoyar las diligencias del Ministerio Público.

Ante la pregunta de si los responsables pudieron haber salido de Panamá hacia Costa Rica tras el crimen, el jefe policial respondió que “estamos en una etapa incipiente, como lo mencionó el señor fiscal superior, de esta investigación”.

El director de la DIJ precisó que, hasta ese momento, se habían realizado “alrededor de seis diligencias de allanamiento aquí en la provincia de Chiriquí”.

Con información de Demetrio Ábrego.