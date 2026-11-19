Los equipos que permanecen en el antiguo hospital están siendo trasladados a otras instalaciones de salud del país que los necesitan, según explicó el director de la CSS, Dino Mon.

Colón/La Caja de Seguro Social (CSS) evalúa dos opciones para el antiguo Hospital Manuel Amador Guerrero, ubicado en el casco de la ciudad de Colón, esto, luego de que el inmueble fuese mudado a su nueva sede en Coco Solo, en diciembre de 2025.

Su director general, Dino Mon, explicó que la institución podría traspasar el inmueble al Estado a cambio de otra propiedad o vender el edificio para financiar inversiones en la atención de los pacientes.

Estamos buscando alternativas, por supuesto, de ver cómo podemos hacer un traspaso de ese bien al Estado y un canje por otro bien en lugares en donde los estemos necesitando, o bien la venta del mismo edificio con la idea de poder nosotros hacer con esos dineros otras inversiones que de verdad rindan principalmente frutos para la atención de nuestros pacientes”, dijo Mon durante su visita a Colón.

El Ministerio de Salud también había evaluado utilizar parte de las antiguas instalaciones para reubicar servicios de su sede regional en Colón debido a la falta de espacio.

Atención en el nuevo hospital

Mon ofreció las declaraciones durante el segundo congreso del nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero, cuya programación incluye actividades sobre cirugía bariátrica.

Al referirse al servicio de hemodiálisis del nuevo hospital, Mon afirmó que “aquí tenemos la mejor sala de hemodiálisis del país con la tecnología de punta”.

Durante la visita, el director también se refirió a la falta de especialistas, los tiempos de espera y el desabastecimiento de medicamentos. Entre las intervenciones realizadas en el nuevo hospital, mencionó una cirugía para tratar un tumor cerebral.

Con información de Néstor Delgado.