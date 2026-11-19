Las autoridades investigan la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales, en la modalidad de contaminación, así como posibles incumplimientos de las normas urbanísticas.

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación de oficio por la presunta contaminación relacionada con el deterioro de plantas de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, situación que ha generado preocupación entre los residentes por los malos olores y la proliferación de mosquitos.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía Superior de Ambiente, luego de que TVN Noticias diera a conocer las denuncias sobre las condiciones de estas instalaciones y las posibles afectaciones a las comunidades cercanas.

Las autoridades investigan la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales, en la modalidad de contaminación, así como posibles incumplimientos de las normas urbanísticas.

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Entre los sectores señalados se encuentran Parque del Oeste, Jardines del Oeste y Princesa Mía, donde los residentes han manifestado preocupación por la presencia de aguas residuales, los fuertes olores y el aumento de mosquitos, ante el riesgo de posibles afectaciones a la salud.

La situación mantiene en alerta a las comunidades, que enfrentan las molestias derivadas de estas condiciones y esperan que las autoridades determinen las responsabilidades y adopten las medidas necesarias para atender el problema.

La investigación busca esclarecer las circunstancias relacionadas con el funcionamiento y estado de las plantas de tratamiento, así como establecer si se han cometido delitos ambientales.

Con información de Yamy Rivas