MiAmbiente evalúa plantas de tratamiento en Arraiján tras denuncias por malos olores

Durante las evaluaciones, los técnicos efectuaron mediciones en los puntos de descarga y verificaron parámetros como pH, temperatura, turbiedad y conductividad.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó inspecciones y tomó muestras de aguas residuales tratadas en las plantas de Brisas del Golf y Jardines del Oeste, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, para determinar la calidad de las descargas y su posible impacto en las quebradas cercanas.

Durante las evaluaciones, los técnicos efectuaron mediciones en los puntos de descarga y verificaron parámetros como pH, temperatura, turbiedad y conductividad. Además, recolectaron muestras para análisis fisicoquímicos y microbiológicos en laboratorio, cuyos resultados estarán disponibles en un plazo estimado de cinco a siete días.

José Campos, técnico de MiAmbiente en Panamá Oeste, explicó que estas inspecciones buscan comprobar las condiciones actuales de las instalaciones, su funcionamiento y la carga contaminante que continúa llegando a los cuerpos de agua.

La jornada estuvo a cargo de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA), en coordinación con la Dirección Regional de Panamá Oeste, como parte del seguimiento a denuncias ciudadanas relacionadas con malos olores y posibles deficiencias en la operación y mantenimiento de estos sistemas.

Según MiAmbiente, en la provincia de Panamá Oeste se tienen identificados alrededor de 300 proyectos de barriadas y residenciales cuyos estudios de impacto ambiental contemplan sistemas de tratamiento de aguas residuales. De estos, los equipos técnicos han inspeccionado aproximadamente 200, en los que se han identificado casos de funcionamiento deficiente e incluso instalaciones fuera de operación.

Ante este panorama, la institución desarrolla un proceso técnico y administrativo para evaluar los sistemas e impulsar la declaratoria de pasivos ambientales en aquellos casos que corresponda.

Como parte de las medidas, el ministerio también avanza en un plan de rehabilitación dividido en tres fases. La primera contempla la recuperación de siete sistemas, priorizando aquellos ubicados aguas arriba de tomas de agua. La segunda abarcará otras instalaciones, según los resultados de las evaluaciones técnicas, mientras que la tercera incluirá la coordinación de acciones con los sistemas de tratamiento administrados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Las autoridades buscan determinar las condiciones de cada planta, establecer las intervenciones necesarias y reducir los riesgos ambientales asociados a la descarga de aguas residuales sin un tratamiento adecuado.