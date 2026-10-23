Inician saneamiento de la mina en Remance; Idaan refuerza vigilancia del agua en Veraguas

MiAmbiente explicó que el plan busca atender alteraciones microbiológicas en el agua y contaminación por metales en el suelo de este pasivo ambiental, abandonado hace 27 años sin un proceso de cierre formal.

Veraguas./El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inició un plan de saneamiento en la mina abandonada en Remance, en San Francisco, Veraguas, tras el deslizamiento provocado por el terremoto del pasado 9 de octubre. Las acciones incluyen obras sanitarias, contención del área afectada y la evaluación de sistemas de tratamiento de agua para tres comunidades.

Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reforzó la vigilancia en las potabilizadoras de San Francisco y Santiago, luego del arrastre de sedimentos hacia fuentes ubicadas aguas arriba de sus captaciones.

La entidad aseguró que no ha identificado condiciones que comprometan el proceso de potabilización y que los análisis del agua tratada cumplen los valores establecidos para los parámetros evaluados.

MiAmbiente explicó que el plan busca atender alteraciones microbiológicas en el agua y contaminación por metales en el suelo de este pasivo ambiental, abandonado hace 27 años sin un proceso de cierre formal.

Obras sanitarias y contención del deslave

La primera fase, que ya está en desarrollo, está dirigida a intervenir las fuentes de contaminación por coliformes fecales en el agua cruda, cuyos análisis registraron niveles elevados.

Para ello, se construirán servicios sanitarios individuales con sus respectivos tanques sépticos en viviendas afectadas por el sismo en la comunidad de La Gorda.

Las obras estarán a cargo de Técnicos en Construcciones Generales S.A., por $37,930.81, con un plazo aproximado de 50 días hábiles. Tendrán supervisión de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente y acompañamiento del Ministerio de Salud.

La segunda fase contempla trabajos de contención y remediación en la zona del deslave. Según el ministerio, Ingeniería Estrella S.A. ingresará al área este sábado 24 de octubre para recopilar información y definir las acciones operativas.

Paralelamente, MiAmbiente evalúa una propuesta de Corporación Quality Services, S.A. para instalar cuatro sistemas modulares de tratamiento de agua destinados a las comunidades de La Gorda, Mesillas y Pato Alto.

Cada sistema tendría capacidad para tratar 1,500 litros por hora, mediante electrocoagulación y electrofloculación, complementadas con filtración y desinfección. La inversión estimada es de $780,000 e incluye equipos, generación de energía solar, instalación, puesta en marcha, monitoreo y repuestos para un año.

Idaan incorpora carbón activado al tratamiento

El Idaan detalló que activó las medidas de vigilancia tras una alerta emitida por MiAmbiente el 12 de octubre, por el deslizamiento en Remance.

“El evento ocasionó el arrastre de sedimentos hacia la quebrada Veneno, afluente del río Santa María, aguas arriba de las captaciones de ambas plantas”, señala el comunicado. Ante esta situación, la institución reforzó los controles para evaluar el agua cruda y verificar la calidad del suministro que recibe la población.

“Los resultados de los análisis efectuados al agua tratada se mantienen dentro de los valores establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 21-2019 para los parámetros evaluados”, aseguró en su comunicado.

Como medida preventiva adicional, incorporó carbón activado como complemento a los procesos habituales de potabilización. La entidad mantendrá el monitoreo del agua cruda y tratada, así como los controles operacionales para detectar variaciones y adoptar las medidas necesarias para proteger el suministro.

MiAmbiente también continuará las evaluaciones y el seguimiento técnico en el área, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Salud.