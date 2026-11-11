Idaan inspecciona 43 tanques de agua en zonas afectadas por el sismo y prioriza 26 estructuras críticas

El director del Idaan, Antonio Tercero, presentó un informe sobre las afectaciones registradas en las instalaciones de la institución y las medidas adoptadas para garantizar el suministro de agua potable a la población.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) avanza con la evaluación de infraestructuras afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, como parte del plan de atención que desarrolla el Gobierno en las zonas impactadas. Entre las acciones se contempla la revisión de al menos 43 tanques de almacenamiento de agua a nivel nacional.

Durante una conferencia de prensa del Consejo de Gabinete, el director del Idaan, Antonio Tercero, presentó un informe sobre las afectaciones registradas en las instalaciones de la institución y las medidas adoptadas para garantizar el suministro de agua potable a la población.

Tercero explicó que uno de los daños más importantes se registró en la planta potabilizadora Roberto Reyna, que abastece al distrito de Chitré, donde se perdió un tanque de 400 mil galones que funcionaba como reserva y tanque de contacto.

También se reportaron afectaciones en la planta de Santa Marta, en Bugaba, provincia de Chiriquí, donde fue necesario habilitar un sistema de bypass para mantener el servicio a los residentes del sector.

El director del Idaan indicó que ya se adelantan las gestiones para desarrollar trabajos de rehabilitación en esta última instalación, cuya intervención se encontraba en proceso de licitación a través del portal Panamá Compra.

En cuanto a los tanques de almacenamiento, el Idaan realizó un mapeo para identificar las estructuras que requieren atención y gestionar la contratación de empresas encargadas de desmontar aquellas que representan un riesgo para la población, especialmente ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Como parte de este proceso, la institución estableció una primera prioridad de 26 tanques considerados críticos, cuyos trabajos de intervención se atenderán de manera progresiva.

Mientras se desarrollan las evaluaciones y reparaciones, el Idaan ha movilizado camiones cisterna para abastecer a las comunidades afectadas por los daños en los tanques de reserva y mantener el suministro de agua potable.

Con información de Meredith Serracín