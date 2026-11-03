Idaan reporta sistemas operativos, pese a afectaciones por lluvias y fractura en un tanque en Chitré

El director del Idaan agregó que las lluvias torrenciales representan una dificultad para la producción de agua en algunos puntos del país, pero reiteró que, al momento de sus declaraciones, los sistemas nacionales estaban funcionando.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) trabaja para recuperar la capacidad de producción de la potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, luego de que el terremoto del pasado 9 de octubre provocara una fractura en uno de los tanques de la planta.

Así lo informó Antonio Tercero González, director del Idaan, durante los actos conmemorativos del 3 de noviembre, quien explicó que, tras los daños, la institución tuvo que implementar un bypass para que el agua producida llegara directamente a la red de distribución.

“Solamente te puedo mencionar que la planta Roberto Reyna sí tuvo una fractura importante en el tanque de almacenamiento y de contacto que mantiene. Y nosotros lo que tuvimos que hacer allí fue hacer un bypass, que es que la producción de agua vaya directamente a la red”, señaló.

El funcionario explicó que esta medida provoca una disminución en las presiones del sistema, por lo que el Idaan trabaja para elevar la producción cuanto antes y mejorar el abastecimiento en la ciudad de Chitré.

“Estamos trabajando en este momento para poder elevar esa producción cuanto antes y, de ser necesario, incrementar la producción de una manera móvil con una planta modular y poder abastecer a Chitré como se lo merece”, indicó.

Sistemas operativos a nivel nacional

En cuanto al funcionamiento de las potabilizadoras en el resto del país, Tercero González aseguró que los sistemas se mantienen operativos, aunque algunas plantas han tenido que salir temporalmente de producción debido a las altas turbiedades y las crecidas de los ríos, producto de las fuertes lluvias.

“Nuestros sistemas a nivel nacional están operativos a las capacidades de Elidán. En este momento nosotros estamos funcionando. Hay ciertas potabilizadoras que salen de producción producto de las altas turbiedades y la crecida de los ríos”, manifestó.

El director del Idaan agregó que las lluvias torrenciales representan una dificultad para la producción de agua en algunos puntos del país, pero reiteró que, al momento de sus declaraciones, los sistemas nacionales estaban funcionando.