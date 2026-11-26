La Silla Vacía, conocida por sus indagaciones sobre el poder, ha investigado el círculo cercano y el universo empresarial y legal de De la Espriella desde su llegada al poder el 7 de agosto.

El medio independiente colombiano La Silla Vacía denunció que el gobierno de Abelardo de la Espriella intenta intimidarlo, tras una inspección a sus oficinas este jueves que duró unas siete horas.

Organizaciones de libertad de prensa también han denunciado la tensa relación con el gobierno de derecha por cuenta de restricciones al acceso a la información, acoso judicial y presiones económicas.

La Silla Vacía, conocida por sus indagaciones sobre el poder, ha investigado el círculo cercano y el universo empresarial y legal de De la Espriella desde su llegada al poder el 7 de agosto.

Tras ser acusados de "activistas políticos" por el gobierno, una entidad encargada de vigilar empresas privadas llegó a su redacción para un registro inusual, según el portal digital.

"Es algo estratégico para silenciar a un medio que investiga a este gobierno, como ha investigado a todos los anteriores", dijo a la AFP Juanita León, directora de La Silla Vacía, y ganadora este año del premio Simón Bolívar a la mejor periodista.

Los funcionarios solicitaron documentos sin explicar el motivo de la revisión, según el medio.

Carlos Suárez, asesor principal De la Espriella y directivo de la estatal Ecopetrol, se arremetió contra León en redes luego de cuestionar el origen de la fortuna de su familia.

"Tampoco quiero silenciarte, Juanita: sería regalarte el papel de mártir y poner a cantar a tu coro de auxilio", escribió el funcionario en X el 3 de octubre.

Para León, la publicación fue una "amenaza velada" contra su medio.

"Desde una posición de poder institucional, presentar a un medio como enemigo, actor político o estructura disfrazada de periodismo tiene una capacidad particular para deslegitimar su trabajo y alimentar escenarios de hostigamiento", advirtió la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre la carta.

Recientemente, el gobierno retiró los esquemas de seguridad a periodistas críticos como Daniel Coronell y Hollman Morris, que han denunciado amenazas de muerte en repetidas ocasiones.

Colombia es uno de los países más peligrosos de la región para los periodistas, expuestos a asesinatos y secuestros.

Antes de llegar a la presidencia, el gabinete de abogados de De la Espriella encabezó decenas de casos contra periodistas, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).