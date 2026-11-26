Con la llegada de la temporada navideña, los comercios comienzan a exhibir luces y decoraciones de diferentes colores y estilos para atraer a los compradores. Mientras algunos prefieren las tradicionales luces amarillas, otros optan por tonos azules o combinaciones de varios colores para adornar sus hogares.

Sin embargo, antes de instalar estas decoraciones, el Cuerpo de Bomberos de Panamá recomienda verificar las condiciones de las luces y las conexiones eléctricas para prevenir cortocircuitos e incendios.